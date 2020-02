De Meilandjes verkopen hun ‘Chateau’ en keren terug naar Nederland MVO

04 februari 2020

07u02

Bron: ANP 76 TV De familie Meiland zegt Frankrijk vaarwel. Martien, Erica en Maxime verlaten hun chateau en keren terug naar Nederland. In hun tv-programma had Martien Meiland al een paar keer aangegeven dat hij niet lang meer wilde verdergaan met de zaak.

“Nou, we hebben zulk leuk nieuws: we gaan namelijk verhuizen! Maar niet hier in Frankrijk, maar we gaan terug naar Nederland”, laat kasteeleigenaar Martien weten. De familie vierde afgelopen weekend nog dat ze precies een jaar geleden hun intrek namen in het kasteel. Het seizoen maken ze af en mensen die gereserveerd hebben, zijn de komende maanden ook gewoon welkom. “Dus we gaan gewoon nog lekker door, we zijn nog volop aan het verbouwen”, aldus Erica. Het chateau is nog niet verkocht. In Nederland zou de familie inmiddels al wel een huis hebben gekocht.

‘Chateau Meiland’ was de afgelopen maanden een enorme kijkcijferhit. Het tweede seizoen trok wekelijks meer dan een miljoen kijkers in Nederland en ook de kersteditie trok een miljoenenpubliek. Eerder dit jaar won het programma de Gouden Televizier-Ring. Het derde seizoen is later dit jaar te zien bij SBS6.