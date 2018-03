De meest bizarre klachten aan de VRT: "Waarom ligt Turkije altijd tussen de benen van Sabine Hagedoren?" DBJ

09 maart 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV "Ik zie een haar in de spinazie van Jeroen Meus" of "Er zit een spin op de camera van de winterbeelden". Jaarlijks komen er talloze klachten binnen bij de openbare omroep, die allemaal worden gebundeld in een officieel klachtenboek. Ook deze keer zaten er opnieuw enkele pareltjes tussen.

De VRT bundelt alle klachten die jaarlijks binnen lopen in een officieel klachtenrapport. Dit jaar werd vooral het nieuwe onlineplatfrom vrt.nu onder vuur genomen. Toch zijn er ook heel wat klachten die minder structureel zijn. "Het weer is een populair onderwerp bij onze kijkers", zegt Linda Van Crombruggen, die jaarlijks het rapport schrijft. "Sinds de nieuwe look en feel van het weer ligt Turkije blijkbaar altijd nét tussen de benen van Sabine Hagedoren. Dan kregen we de vraag of we dat niet konden veranderen."

Het is putje winter en zij staat daar in korte mouwen

Veel mensen hebben ook iets aan te merken op de kleding van Sabine. "Het is putje winter en zij staat daar in korte mouwen. En maar stoken met ons belastingsgeld!" Of ook tegen Frank Deboosere. "Kan Frank stoppen met zo vaak het woord 'wees' (als in 'wees voorzichtig', nvdr) te gebruiken? Een wees is een kind zonder ouders!"

Keelpastilleke

Het zijn blijkbaar de populairste programma's op de VRT die ook het meeste klachten te verduren krijgen. "Ben Crabbé kucht te veel. Kunnen jullie hem geen keelpastilleke geven?" kreeg de klachtendienst al binnen. Ook televisiekok Jeroen Meus moet er aan geloven en niet alleen door de hoeveelheid zout die hij gebruikt. "Ik zie een haar in zijn spinazie liggen" en "Waarom zit hij altijd met zijn handen in zijn haar terwijl hij kookt, dat is zó onhygiënisch!"

Er loopt een marter op zolder, kunnen de mensen van 'Dieren in nesten' mij helpen?

Mensen denken ook mee met de besparingen die de openbare omroep moet ondergaan. "Waarom zijn die madammen eigenlijk met drie? Eén is toch meer dan genoeg? Er kunnen er makkelijk twee weg." Ook vragen om een gunst komen binnen op de klachtendienst. "Zo omschreef een man dat hij last had van een marter", zegt Linda. "Die liep op zijn zolder rond achter het isolatiemateriaal en hij vroeg of de mensen van 'Dieren in nesten' hem konden helpen." Of die man die alles had voorbereid in zijn tuin: "Kunnen jullie die zeker in beeld brengen als de koers voorbijrijdt?"

Mascara van Simonneke

Er zitten ook waarschuwingen tussen. "Er zit een spin op de camera van de winterbeelden!" "Waarom smakt Simonne altijd zo hard?" en "Waarom kunnen jullie haar geen mascara kopen die niet uitloopt?"

Linda Van Crombruggen is formeel in de behandeling van de klachten. "We formuleren altijd een antwoord op de klachten die binnenlopen en zijn daarin altijd heel eerlijk." Bovendien zijn veel klachten ook nuttig. "Zo kon je in een programma bijvoorbeeld een reis winnen naar Egypte, en even later werd er in een ander programma gezegd dat er een negatief reisadvies is voor Egypte. Dankzij die klachten werden de programmamedewerkers hier bewuster door."