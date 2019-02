De mama van Stig Broeckx over het zware ongeval van haar zoon: “Toen dacht ik, ik ben hem kwijt” TK

20 februari 2019

10u51 0 TV In ‘Bargoens’ volgt programmamaker Eric Goens onder meer de revalidatie van wielrenner Stig Broeckx op. Die kwam in mei 2016 zwaar ten van in de Ronde van België en lag maandenlang in een coma. De dokters achtten de kans op een normaal leven erg klein: ze dachten dat hij voor de rest van zijn leven als een plant zou leven. Toch vecht de man nu terug: hij werkt hard om terug te kunnen lopen en vlot te kunnen praten.

In de aflevering van gisterenavond blikte de mama van Stig terug op het moment van het ongeval. “Hij lag daar zo helemaal ingepakt in het ziekenhuis, als een mummie. Hij bewoog ook niet. Toen dacht ik, ik ben hem kwijt.

Elke dag kwamen zijn ouders en vriendin hem bezoeken in het ziekenhuis. “Ik was ervan overtuigd dat hij onze aanwezigheid voelde”, vertelt zijn moeder. “Na een halfjaar zagen we een eerste reactie. Als hij met zijn ogen knipperde, of zijn duim een beetje kon bewegen, waren we zo gelukkig.”

Op Kerstmis mocht Stig zelfs een dag naar huis komen. “Het mooiste kerstcadeau ooit”, aldus zijn moeder.