De mama van Evi Hanssen en Sergio Herman hebben dezelfde smaak: "Witte boterham met gezouten boter, jonge kaas... en wat hagelslag"

De vijfde aflevering van La Mamma, deze maandag, wordt niet alleen een verrassing voor de mama van Evi Hanssen. Ook voor Sergio Herman neemt het programma een onverwachte wending. "Ik word zelf niet graag verrast en dat geldt ook voor mijn mama. Daarom heb ik haar gewoon gezegd dat Sergio komt koken. Maar Sergio weet niet dat zij het weet, dus wordt het eerder een verrassing voor hem", lacht Evi.

Sergio’s verbazing is dan ook groot, wanneer hij moeder en dochter Hanssen samen aantreft in het ouderlijk huis. Evi Hanssen groeide op als jongste en enige meisje in een nieuw samengesteld gezin met 5 oudere broers. Samen met haar dierbare collega uit Mijn Pop-uprestaurant en topchef Sergio wil ze haar mama Arlette culinair bedanken. Zij zette zich haar hele leven in om haar omvangrijke kroost het allerbeste te geven.

“Ik vind het tof om haar nu iets terug te geven”, aldus Evi. Want ook nadat ze een ernstige kanker overwon, blijft mama Arlette het ankerpunt van de familie. Alle kinderen en kleinkinderen kunnen bij haar terecht voor morele steun, maar ook voor een portie zelfgemaakte stoemp uit haar rijk gevulde diepvriezer. “Als Evi thuis vers kookt, komt het eigenlijk uit mijn diepvriezer”, verklapt Arlette.

Bijzondere 'stoemp'

Over haar all-time favourite gerecht moet Arlette niet lang nadenken. “Paling in ’t groen”, klinkt het resoluut. Sergio gaat ermee aan de slag. Als hoofdgerecht kiest hij voor Arlettes signature dish: stoemp. Een erg gewaagde keuze volgens Evi: “Ik denk dat zij zich aan iets spectaculairder verwacht”. Maar dat is buiten de stoemp “met ballen” van Sergio gerekend.

Kaas en hagelslag

Tussen alle voorbereidingen door, praten Evi en Sergio bij over hun jeugd en culinaire herinneringen. Eén guilty pleasure hebben ze alvast gemeen: een witte boterham met gezouten boter en jonge kaas. En voor Sergio mag daar zelfs nog wat hagelslag bovenop… “Een recept van mijn vader. Het lijkt een bizarre combinatie, en toch omarm ik ze.”