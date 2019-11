De makers van ‘Game of Thrones’ filmden een alternatief einde (maar dat krijgen we nooit te zien) SDE

22 november 2019

08u18

Bron: Metro UK 0 TV Over het einde van ‘Game of Thrones' is al veel gezegd en geschreven. Heel wat fans waren teleurgesteld, en zelfs sommige acteurs bleken niet echt tevreden met het einde van hun personage. Maar die teleurstelling had mogelijk vermeden kunnen worden. Acteur Kristofer Hivju (40), die Tormund speelde, verklapte aan Metro UK dat er een alternatief einde werd opgenomen.

“Wel, we hebben een alternatief einde gefilmd", vertelde Kristofer Hivju. “Voornamelijk voor het plezier, maar ik weet eigenlijk niet of ik je daarover mag vertellen." Met andere woorden: het is niet de bedoeling dat het bekend raakt dat er een alternatief einde opgenomen werd of dat dat einde ooit het daglicht ziet. De journalist van Metro UK wilde graag weten welke andere acteurs betrokken waren bij de opnames, maar Kristofer hield de lippen stijf op elkaar. “Ik zal het je niet vertellen", lachte hij. “Maar het was plezant!”

De acteur gaf wel toe dat ook hij in shock was bij het zien van de finale, al vond hij dat best positief. “Het grappige is dat ik na het zien van seizoen zeven mijn eigen theorieën had, net als de fans en de rest van de cast. Er waren dus duizenden theorieën. Om daar één element uit te kiezen is moeilijk, maar er waren heel wat dingen die ik niet zag aankomen. Er zaten heel veel verrassingen in, en dat vond ik fijn.”