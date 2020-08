De makers van ‘Familie’ zijn op zoek naar Bradley Cooper (of toch iemand die erop lijkt) MVO

20 augustus 2020

08u34 22 TV Komt superster Bradley Cooper binnenkort over de vloer in de Jan en Alleman? Misschien wel, want de makers van ‘Familie’ zijn specifiek op zoek naar iemand die op de ‘A Star Is Born’-acteur lijkt.

Vlaamse soaps zoals ‘Familie’ gaan regelmatig op zoek naar figuranten. Dat zijn vaak mensen die in de achtergrond passeren of een erg klein rolletje hebben. De plaatsen zijn telkens zeer gegeerd. Deze keer hebben de makers van het programma echter een opvallende oproep gelanceerd: ze zijn op zoek naar een lookalike van Bradley Cooper.

Het zou gaan om een eenmalige verschijning in ‘Familie’. De man in kwestie mag plaatsnemen in de VDV Foodbar, één van de vaste decors. De personages die daar werken zullen het dan eventjes over hem hebben, net omdat hij zo erg op de beroemde acteur lijkt.

Een even spetterend loon als dat van Bradley staat daar uiteraard niet tegenover: de figurant in kwestie krijgt 35 euro. Én eeuwige roem als de Bradley Cooper van ‘Familie’, natuurlijk. De makers waarschuwen wel dat het om een échte lookalike moet gaan. Als ze niemand vinden die als twee druppels water op Bradley lijkt, zullen ze het scenario aanpassen.

Ben jij of ken jij een ware Bradley Cooper lookalike? Meld je dan aan via deze link.