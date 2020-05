De makers onthullen: Alina molde amper of onder de radar Mark Coenegracht

03 mei 2020

21u00

Bron: VIER 2 TV Slechts twee van de negen kandidaten, advocaat Bart en bankbediende Jolien, wisten dat Slechts twee van de negen kandidaten, advocaat Bart en bankbediende Jolien, wisten dat Alina de mol was in ‘De Mol 2020’ . Het duo speelde dan ook terecht de finale. Jolien won die met een perfecte score van 30 op 30, zo bleek in de terugblik zondagavond. Daar werd ook duidelijk dat Alina een échte mol was. Eentje die nauwelijks opviel, maar ook amper effectief en succesvol molde. In nauwelijks 15 minuten passeerden haar meest succesvolle acties.

In een zestig minuten durende overzichtsaflevering, met hoge amusementswaarde en een groot ‘blijf in uw kot’-gehalte, onthulden de makers van ‘De Mol 2020’ wat na de spannende finale al een zekerheid was: studente Alina was de meest onopvallende mol die Vlaanderen ooit aan het werk heeft gezien. Omdat de jongste mol ooit ook amper structureel saboteerde. Integendeel. Ze liet niet na om in de eerste aflevering geld voor de groep te verdienen en ging ook later in het spel mee op in het groepsgevoel.

(Lees verder onder de video.)



Bart De Redder

Voor wie er nog aan twijfelde: advocaat Bart redde ‘De Mol 2020’ door fanatiek en gedreven het spel naar zich toe te trekken. De anderen zagen het tv-spel eerder als een gesponsorde rol in een spannende ‘Vlaanderen Vakantieland’, maar dan wel in het verre en idyllische Griekenland. Zelfs winnares Jolien bevestigde dat ze pas halfweg in winnaarsmodus overschakelde. Bart ging daarentegen meteen voluit voor het spel. En dat deed hij door een pure hold-up te plegen op de groepspot. Nu pas vernamen we dat hij eigenlijk 15.000 euro – het maximale bedrag - veil had voor een vrijstelling, maar dat hij niet doorhad dat de klok ook terug telde. Enkel een interventie van mol Alina zorgde ervoor dat hij afklopte op 10.200 euro.

(Lees verder onder de video.)



Dat twee van de meest interessante en beste kandidaten, Bart en consultant Christian, elkaar viseerden was logisch. En haast fataal voor beiden. De twee trokken het spel naar zich toe en verdachten elkaar. Vooral omdat de rest met hoog vakantiegevoel er weinig tot niks van bakten. De tunnelvisie kostte Christian een plaats in de finale. Het sluwe spel van Bart redde hem van een vroege exit. Een eerste keer – in aflevering 4 - overleefde hij dankzij pasvragen. Een week later kreeg Bart een rood scherm te zien, maar redde hij zich met dank aan de vijf extra vragen die Salim fataal werden. Vanaf dan wist Bart dat Alina de mol was. En ging hij haar viseren. Waardoor ze allicht nog minder onder de radar dook. Zo kon ze niet toeslaan in het ‘ik heb nog nooit’-spelletje. En wist Bart te verhinderen dat ze in de Olympische proef kon lopen. Al faalde hij nadien zelf. Alina was wel magistraal in haar rondje verbaal pokeren met Jolien. Omdat ze dat perfect had kunnen voorbereiden, zo kregen we nu te zien.



De molacties van Alina

Al bij de start maakte Alina zich, naar eigen zeggen, ‘serieus onverdacht’ door de belproef eigenhandig te winnen, waar ze die perfect had kunnen doen mislukken. Op de Vradeto-trappen molde Bruno allicht onwetend meer dan de jonge studente. Op de Griekse bruiloft en tijdens de Minotaurus-proef sloeg Alina wel toe. Haar hoogtepunt was ongetwijfeld haar ontmoeting met Jolien. De bankbediende bleek zelf een sterke leugenaar, maar werd weggespeeld door Alina. De grote calorie-proef was dan weer een flop voor de mol. Met mentale gevolgen want zelfs de groep vond dat ‘de mol slecht was’.

(Lees verder onder de foto.)

Vragen

We bleven na de overzichtsaflevering met meer vragen zitten dan we antwoorden kregen. Hoe lang twijfelde Bart bijvoorbeeld om zich met een meloen op zijn hoofd als een soort moderne Willem Tell te laten beschieten tijdens de proef op de Vradeto-trappen? Er werd ook niet nader ingegaan op de proeven die in aflevering 7 en 8 mislukten. Al dan niet door toedoen van mol Alina. Wat gebeurde er precies in het warenhuis waar Christian en Alina moesten stelen? Wilden Bart en Jolien elkaar in de finale-aflevering niet meer lossen en lieten ze daarom Alina achter bij het geld? En wisten ze meteen dat de proef nooit kon lukken? Werd er tussen de drie finalisten afgesproken dat ze de ultieme bungeesprong deels zouden laten lukken? Wist Alina dat de finalisten wisten dat zij de mol was? En is dat ooit tussen hen voor de ultieme afloop besproken of aangehaald?

Alle verborgen hints: zo had jij Alina kunnen ontmaskeren



Nieuw seizoen

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor alweer een nieuwe ‘De Mol’ gestart. Met massaal veel inschrijvingen. En met een redactie die bang uitkijkt hoe het coronavirus zich zal ontwikkelen. Voorlopig kan er enkel op het thuisfront worden voorbereid. Indien er tijdens de zomermaanden en mogelijk niet in het najaar kan gereisd worden komt het programma mogelijk in ademnood.

