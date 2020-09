De lijken vallen letterlijk uit de kast in ‘Code van Coppens’ Redactie

20 september 2020

07u21 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. TV Vanavond treden Dimitri Vegas en Anouk Matton aan in ‘ Vanavond treden Dimitri Vegas en Anouk Matton aan in ‘ Code Van Coppens ’. Zij nemen het op tegen zanger Christoff en zijn zus Lindsay. Het thema van de aflevering? De Tweede Wereldoorlog. En daarbij vallen de lijken létterlijk uit de kast.

Lindsay is trouwens een geduchte tegenstander: de duo’s moeten proberen om de vijandelijke bunker zo snel mogelijk tot ontploffing te brengen, en de zangeres neemt dat vrij letterlijk. “Moet ik geen geweer meepakken?”, klinkt het herhaaldelijk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Code Van Coppens’, vanavond om 19.55 u op VTM of via VTM GO.