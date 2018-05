De leukste wist-je-datjes uit 'De Mol': "De mariachis zouden ook 'Mia' spelen, maar kregen het niet aangeleerd" DBJ

14 mei 2018

17u57

Bron: VIER 0 TV Het hoge woord is eruit: Pieter is de mol. Nu iedereen het weet komt presentator Gilles De Coster (37) zelf met enkele leuke feitjes naar buiten voor iedereen die dit seizoen nauwlettend volgde.

"Bedankt voor de afgelopen weken", begint Gilles zijn open brief aan de kijkers op de website van VIER. "Hieronder enkele weetjes en antwoorden over het afgelopen seizoen van 'De Mol'.

Wist je dat...

we dit jaar amper Belgen zijn tegengekomen? In Zuid-Afrika en Argentinië is dat toch iets vaker gebeurd. Alleen tijdens de opdracht met de pakjeskoeriers heel even… en die mensen hebben ons beloofd dat ze ons geheim zouden bewaren. Wat ze ook hebben gedaan, waarvoor nogmaals onze dank!

het overdag heerlijk warm was maar dat het ’s avonds heel erg afkoelde? Vaak ook omdat we op behoorlijke hoogte zaten. Zeker in de finale: één grote verkleumde bedoening. Gelukkig was het feest nadien warm genoeg. :)

de opdracht in de lift heel vroeg ’s ochtends is gespeeld? We konden de lift zélf maar tot 9u ’s morgens gebruiken, want dan ging het gebouw open. Dus voor de kandidaten was het letterlijk ochtendgymnastiek… een straffe fysieke prestatie van hen, zeker als je bedenkt dat Mexico City op 2.250m hoogte ligt!

ikzelf ook enkele ritjes op het dak van de racewagen heb gezeten? Om uit te testen hoe snel je iets kon opzoeken in Autorijden van A tot Z. Bleek dat toch wel heel makkelijk en vlot te lukken, zeker?

het oorspronkelijk ook de bedoeling was dat de mariachis ook Mia van Gorki zouden naspelen? Maar dat kregen ze op een of andere manier maar niet aangeleerd (“this is a strange song!”), dus hebben we het maar laten vallen.

onze blacklightzaklampjes op een gegeven moment even zoek waren? Waardoor ik in aflevering 2 de handen van Jeffrey en Katrien moest controleren met een soort onnozel Luke Skywalker-achtig lichtgevend zwaard… in plaats van een gewoon zaklampje. Tot groot jolijt van mijn lieve redactievrienden, of wat had je gedacht? :D

de wegen in Mexico bezaaid liggen met metershoge verkeersdrempels? Van het rugwervel- en autoveringbrekende soort, liefst van al totaal niet aangegeven door verkeersborden, zodat je er nietsvermoedend opknalt. En als je denkt wat wij hier een fileprobleem hebben, waag je dan eens in Mexico City! Ja, die verplaatsingen…

de opdracht met de prikkels opgenomen is op een filmset? Een set die volledig gebouwd was voor een fictiereeks die zich afspeelt in een gevangenis. Speciaal sfeertje, maar wel toepasselijk voor ons experiment.

het wel degelijk onze hoop was dat de toetsgeluiden doorheen de afleveringen ontdekt zouden worden? Een easter egg, voor de echte speurneuzen, een aardigheidje. Om de mol al eens te horen, twee weken voor hij zijn identiteit kenbaar zou maken.

we al vrij grondig met een nieuw seizoen bezig zijn? Maar eerst nog even nagenieten...