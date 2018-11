De laatste twee boeren hakken de knoop door: dit zijn hun nieuwe liefdes MVO

05 november 2018

21u50 0 TV Terwijl Jeroen, Jitse en Bjorn al konden genieten van wat privétijd met hun favorieten Severien, Emily en Evelyn, moesten Jan en Manu vandaag nog een hartverscheurende keuze maken.

Jan ging voluit voor Romina (27), biochemiste en dierenarts in opleiding. “Als die voor mijn neus staat, word ik daar altijd een beetje blij van”, verklaart hij zijn keuze. “Verliefdheid is een groot woord, maar ik ben altijd blij om haar te zien en heb zin om met haar leuke dingen te beleven. Dan zal er toch iets meer zijn.”

Romina is blij met haar match. “Als het verder evolueert zoals het nu bezig is, zou ik zeker wel een toekomst zien hier in Australië. Ik voel mij hier thuis. Dit leven met Jan spreekt mij wel aan.”

Manu koos voor de politieagente Hilde (49). “Hilde is een fantastische vrouw”, glundert hij. “Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat zij van in het begin op basis van de brieven mijn favoriete was. Ze is zo sociaal en spontaan.” Hilde was dolgelukkig en kon haar oren bijna niet geloven. “Manu is echt een man naar m’n hart. Ik heb nog nooit een man gehad die zoveel dingen voor je doet. Ik ben altijd diegene geweest die voor de ander zorgde, omdat ik dat ook zelf wil. Maar het is leuk als dat ook eens van de andere kant komt.”

De komende dagen leren de boeren en hun favoriete mekaar nog beter kennen tijdens een trip in ‘hun’ land. Viert de romantiek hoogtij? Dat zie je volgende maandag. Op dinsdag 13 november komen de boeren terug samen in België en vertellen ze hoe het nú met hen gaat op relationeel gebied. Bij wie hebben de kriebels plaatsgemaakt voor liefde? En wie gaat verder als vrienden? Dat onthullen ze in de grote finale.

Jeroen, Jitse en Bjorn hadden hun keuze al gemaakt. Zij vertrokken alvast op reis.