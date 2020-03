De laatste strijd is gestreden: winnen de BV’s ‘Beat VTM’? SDE

17 maart 2020

07u38

Bron: VTM 2 TV Vorige week werden er geen punten uitgedeeld in ‘Beat VTM’ en dus was het maandagavond aan nieuwsanker Freek Braekman of nobele onbekende Sam om de ultieme overwinning in de wacht te slepen. Wie wint? Team VTM of Team Vlaanderen?

Freek en Sam gaan dernyrijden. En zoals het een echte wielrenner betaamt, moeten ook de beentjes netjes geschoren worden. Een iets tijdrovender werkje dan Freek had gedacht: “Dat tweede been zal voor na het nieuws zijn, denk ik.”

Freek en Sam laten hun conditie testen. Allebei gaan ze tot het uiterste, en dat is serieus afzien. “Wat een kaktest", klinkt het uitgeput.

Uiteraard weet je pas echt of je er klaar voor bent, als je het ook in de praktijk test. En dus gaat Freek de strijd aan met profrenner Jasper De Buyst. “Ik had het gevoel dat ik de eerste ronde tamelijk snel gereden heb”, zegt Freek. En dat beaamt ook Jasper: “De sportman in mij kwam toch boven.”

Maar wie wint nu het duel? Sam en Freek gaven allebei het uiterste van zichzelf, maar uiteindelijk ging het nieuwsanker met de overwinning lopen. Dat betekent dat Team VTM de eindoverwinning behaalt, met 4-3.

Guga Baul (olieworstelen), Kürt Rogiers (haar knippen) en Olga Leyers (cheerleaden) konden zich makkelijk tot overwinnaar kronen. Julie Van den Steen (apneuduiken), Mathias Coppens (torenkraan besturen) en Natalia (trickshots) moesten het onderspit delven. Koen Wauters (mystery opdracht) zorgde voor een gelijkstand, dus was het aan Freek om de doorslag te geven.