De laatste knockouts! Deze talenten stoten door naar de Battles van ‘The Voice’ TDS

12 april 2019

22u45

Bron: VTM 2 TV De voorbije weken werd er in de Knockouts gezongen en gestreden om een plaats in de Battles. Dat die plekjes erg beperkt zijn, werd nog maar eens duidelijk in de laatste Knockout-aflevering. Slechts 7 tickets waren nog beschikbaar voor de 21 resterende talenten. Wie heeft er op de valreep nog één bemachtigd? Na deze laatste ronde zijn de 24 talenten die doorstoten naar de Battles bekend.

Team Alex trapt meteen af met een stevig Knockout-trio: Charline (22), Matthias (27) en Nisrine (19). “Dit wordt hard werken”, besefte de jongste en minst ervaren van de bende. Nisrine koos voor een nummer waar ze zowel haar stem als haar emoties in kwijt kan, ‘Lost On You’ van LP.

Matthias hoopte dat zijn vorige ‘Voice’-ervaring hem kon helpen om dit keer wél de volgende ronde te halen. Hij steekt ‘Breathing’ van Oscar And The Wolf in een nieuw jasje.

Charline stond met haar onafscheidelijke gitaar op het podium voor ‘LSD’ van Genius. “Deze keuze gaat mijn hart breken”, zei een emotionele Alex.

Natalia zet drie mannen bij elkaar: Piet (38), Giovanni (42) en Miroslav (26). De Blind Audition van Miroslav was een “memorabel moment”, volgens zijn coach. Kon hij opnieuw voor magie zorgen in de studio met ‘Hello’ van Adele?

‘Easy’ van de Commodores is allesbehalve easy, wist Piet, die het nummer al vele jaren zingt. Toch hoopte hij hiermee een Battle-ticket te verzilveren.

Zelfverklaarde macho Giovanni haalde zijn beste Italiaans boven voor ‘Gente Di Mare’ van Umberto Tozzi. Maar wie van de drie ging door in team Natalia?

“Dit trio wordt voor mij de moeilijkste keuze”, kondigde Bart aan nog voor de Knockout van start ging. Ging hij voor het mysterie van Maxim (18), de vocale kracht van Emily (22) of de beheersing van Karim (27)? Voor Maxim, die het nummer ‘Skin’ van Rag’n’Bone Man bracht, werd zijn Engelse uitspraak de grootste uitdaging.

Emily moest werken aan haar podiumprésence voor het poppy ‘2002' van Anne-Marie. Gelukkig had Bart haar enkele van zijn signature dance moves geleerd.

Voor Karim werd het een kwestie van zijn lichaamstaal onder controle te krijgen bij ‘Bittersweet Symphony’ van The Verve. Ook Alex bevestigde nadien: “Het is appelen met peren vergelijken”.

“Het trio van de girlpower”. Dat was de Knockout tussen Somalia (24), Amy (20) en Vanessa (38) uit team Koen. Tijdens de Blind Auditions kwam Amy’s familie mee op het podium gospel zingen, in de Knockouts moest ze het alleen weten te redden met ‘Let Praises Rise’ van Todd Galberth.

Ook Somalia sprak tot God met ‘When You Believe’ van Withney Houston.

“Less is more is voor jou uitgevonden”, zei Koen over Vanessa. Ze heeft een klok van een stem, maar die moest ze temperen voor het nummer ‘I Want To Know What Love Is’ van Mariah Carey.

De tweede Knockout van team Alex ging tussen Milou (21), Fee (24) en Glen (22). Milou, die tijdens haar auditie helemaal door het lint ging toen Alex afdrukte, moest tijdens de Knockouts bewijzen dat ze die plek waard is met ‘Let It Go’ van James Bay. “

‘Sweet & Sour’ van Elli Ingram is eigenlijk niet zo’n gemakkelijk nummer”, zei Fee over haar songkeuze. “Ik heb de lat dus per ongeluk heel hoog gelegd voor mezelf”.

Ook Glen had een moeilijk nummer gekozen, ‘Wrecking Ball’ van Miley Cyrus, om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Wie wist Alex het meest te overtuigen?

“Spijtig dat we tegen elkaar uitkomen”, zeiden Tars (28) en Wannes (30), twee muzikale West-Vlamingen die na de Blinds goede vrienden werden. Tars bracht een eigen versie van ‘Envoi’ van de Vlaamse groep Absynthe Minded.

Wannes ging met zijn zachte stem voor ‘Candy’ van Paolo Nutini.

Rockzangeres Petra (44) zorgde met haar keuze voor ‘Make You A Believer’ van Sass Jordan voor een primeur in team Bart: “Dit is de eerste keer dat het mij overkomt dat een kandidaat een liedje kiest dat ik niet ken”, zei een verbaasde coach.

De laatste Knockout van dit seizoen kwam uit team Natalia. Elien (22) wilde uit haar schulp komen en hoopte daarvoor op de hulp van haar coach. Sleurde Natalia haar met het stevige ‘Bring Me To Life’ van Evanescence uit haar comfortzone?

Jennifer (26) verraste Natalia tijdens de Blind Auditions met één van haar eigen hits. Kon ze opnieuw haar coach van haar sokken blazen met ‘The Power of Love’ van Jennifer Rush?

Nick (46) vervolledigde het trio. Tijdens zijn auditie trok hij de ambiancekaart, nu wilde hij een nummer brengen waarin hij veel gevoel kan leggen, ‘The Dolphin’s Cry’ van Live.