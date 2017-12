De laatste 24 uren van Kürt Rogiers: "Ik ben twee dagen in shock geweest" MC

06u00 0 De Laatste 24 Uur Kürt Rogiers en zijn dochter Lola. TV Acteur-presentator Kürt Rogiers is vanavond voorlopig de laatste bekende Vlaming die door Nathalie Meskens wordt uitgenodigd om zijn laatste 24 uren te beleven. "En het zijn best heftige 24 uren geworden", bekent Kürt.

"Ik draai inmiddels al twintig jaar mee in het mediawereldje en heb al vanalles kunnen en mogen doen van live-uitzendingen tot heel spectaculaire dingen, maar ik ben nu, echt waar, twee dagen in shock geweest. Ik denk dat de kijkers dat ook wel zullen merken. Ik sta in mijn blootje. Het is Kürt echt en puur. Terwijl ik net altijd heel zuinig ben geweest met mijn gezin en mijn privéleven. En nu staat dat plots allemaal in de etalage", zegt Kürt.

"Ik heb vooraf niet durven kijken naar het resultaat. Omdat ik zelf bang ben van het resultaat. Niet dat het een waterval van tranen ofzo was. Enkel helemaal aan het einde van die twee dagen is het me even te veel geworden en moest de krop die twee dagen in mijn keel zat er uit. Ze hebben heel fijne dingen met mij gedaan. Door bijvoorbeeld mijn twee dochters mee in het complot te betrekken. Zo hebben ze aan Merlijn, mijn jongste dochter die nu negen jaar is, gevraagd wat ze absoluut nog met mij zou willen doen. Dat bleek dan een duosprong."

“Nathalie en haar ploeg hebben echt alles uit de kast gehaald voor de laatste aflevering. Heel emotionele dingen, maar ook echt, puur spektakel. Zo hebben ze het einde van Lars, mijn alter ego in Familie verfilmd. Met alles erop en eraan. Ineens zat ik in de eindscène met acteurs, regisseur, kostuum, decors. Een onwaarschijnlijke rollercoaster. Die ik straks vanuit mijn luie zetel zelf wil beleven”.

