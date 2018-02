De koppels uit 'Blind getrouwd' vertrekken vanavond op huwelijksreis JDB

12 februari 2018

07u24 1 TV Nadat de vorige aflevering van 'Blind getrouwd' eindigde met twee koppels die op het punt stonden te trouwen, focust de aflevering van vanavond opnieuw op de drie koppels uit de eerste aflevering. Zij vertrekken op huwelijksreis.

Het opvallendste koppel uit de eerste aflevering was zonder twijfel Mike en Marjolein. Zij vlogen elkaar al van bij seconde één in de armen. Maar blijft het wel even goed klikken? Wendy hoopt dan weer bevestiging te krijgen van ­Damiano of het “oké was” dat zij degene was die het stadhuis binnenwandelde.

“Ik ga dat in Gran Canaria rustig op een terrasje vragen", zegt Wendy. "Ik hoop dat hij me ergens die zekerheid geeft, want ik voelde dat hij een beetje terughoudend was en daardoor ben ik wat onzeker”. Tussen Aljosja en Lieve is er van grote ­verliefdheid nog geen sprake. “Op dit ­moment voelt het een beetje als een opdracht”, zegt Aljosja. “Het gaat wel goed tussen ons maar tot nu op een redelijk vlakke manier.”