De 'kluis' wordt geopend: Disney maakt alle animatiefilms permanent beschikbaar op eigen streamingdienst

08 maart 2019

07u55

Bron: Polygon 32 TV Disney plant om “de volledige Disney-filmbibliotheek” beschikbaar te maken op de eigen streamingdienst, die er binnenkort aankomt. Dat meldt CEO Bob Iger. Daarmee maakt Disney komaf met de beruchte ‘kluis’ die ervoor zorgde dat die films telkens voor een beperkte tijd beschikbaar waren.

Toman Iger bevestigde aan investeerders dat streamingdienst Disney+ later dit jaar uitkomt in de Verenigde Staten, rapporteert Polygon. “En kort na de lancering zal het de volledige Disney-filmbibliotheek bevatten. De films die dus traditioneel in een ‘kluis’ werden bewaard en elke paar jaar worden uitgebracht, zullen op de dienst beschikbaar zijn”, aldus Iger.



Zo zijn klassiekers als Aladdin, Sneeuwwitje en De kleine zeemeermin, maar ook moderne toppers als Frozen en Vaiana binnenkort permanent binnen handbereik.

Kluis

Dat is goed nieuws voor Disney-fans. Tot nu toe lag elke Disney-film slechts tijdelijk in de rekken: was de tijd om, dan verdwenen de films weer jarenlang in de ‘kluis’. Dat doet Disney naar eigen zeggen onder andere om de Disney-films “vers” te houden voor elke generatie van jonge kinderen.



Op het platform moeten overigens ook andere titels verschijnen die tegenwoordig onder de Disney-noemer zitten, zoals Pixar-producties, Star Wars-saga en Marvel-films. Vanaf eind 2019 moet Disney+ online gaan in de Verenigde Staten. Wanneer de dienst ook naar Europa komt, is niet duidelijk.