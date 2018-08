De kleindochter van Jef Geeraerts en een kickboxer: ook deze zes doen mee aan 'Expeditie Robinson' IDR TK

23 augustus 2018

00u00

Bron: VIJF 1 TV Expeditie Robinson' is vanaf begin september terug op VIER. Expeditie Robinson' is vanaf begin september terug op VIER. De eerste zes kandidaten werden vorige week bekendgemaakt , en nu krijgen we de volgende zes voorgeschoteld. Met kandidate Oona (35) is er alvast een BV-link, want zij is de kleindochter van schrijver Jef Geeraerts.

Oona (35) uit Antwerpen

Oona heeft een eigen bedrijf in thuisverpleging en gaat voor haar patiënten door het vuur. Ze kan niet tegen onrecht en komt op voor mensen die dat niet voor zichzelf kunnen. Wanneer de rebelse Oona een doel voor ogen heeft, gaat ze er altijd keihard voor. Al jaren vormt haar Filipijnse vriendin Oona’s rots in de branding.

"Het format van 'Expeditie Robinson' is echt op mijn lijf geschreven", klinkt het. "Ik weet niet of ik mijn zin voor avontuur van mijn opa heb meegekregen, maar mijn papa heeft me in ieder geval wel de nodige survival skills bijgebracht. Als kind ging hij met mij naar de Kalmthoutse Heide, waar hij me allerlei dingen leerde, zoals een pijl en boog maken. Maar ik heb ook gewoon een ijzersterk karakter. Mentaal kan je mij niet kraken", zegt Oona.

"Ik vond het vooral een geweldige ervaring. 'Expeditie Robinson'maak je maar één keer in je leven mee. En het heeft me vooral ook geleerd dat je nooit zomaar mag zeggen dat je honger hebt (lacht)."

Robbe (30) uit Torhout

Robbe is een erg gevoelige en rustige jongen en is de trotse bezitter van een opvallende snor. Zijn grootste passie is zijn eigen antiek- en tweedehandswinkel waarin Robbe eigenaardige en unieke stukken verkoopt. Het logo van zijn winkel? Een snor natuurlijk! Robbe woonde vroeger twee jaar lang in een huisje zonder water of elektriciteit, dus heeft al wat survival-skills opgebouwd. Hij vindt het niet erg om af en toe op zichzelf aangewezen te zijn, al zal hij zijn vriendin wel erg missen terwijl hij op het eiland zit.

Gilles Paku (25) uit Landen

Gilles werkt in een grafisch bedrijf en heeft Italiaanse en Congolese roots. Hij speelt rugby en is competitief ingesteld. Hij houdt van reizen en zoekt dan graag de minst toeristische plekken op. Gilles weet als geen ander hoe een groep te motiveren, dankzij zijn ervaring als leider bij de Scouts.

Angelo (37) uit Lauwe

Angelo is fiere papa van zijn oogappels Allegra en Luca. Naast zijn job als sales manager is hij ook fanatiek bezig met kickbox en voetbal. Alles wat hij doet, doet hij om te winnen. “What you see is what you get” bij deze man. Angelo wil er zeker niet als eerste uitliggen, dat kan zijn ego niet aan.

Imke (21) uit Berlaar

Imke is het jongste expeditielid. Overlevingskills heeft ze al, want ooit dobberde ze na een windsurfwedstrijd zes uur lang alleen rond op zee. Als deze sympathieke surfbabe zoiets kan overwinnen, kan ze hopelijk ook Expeditie Robinson aan. Ze surfte vroeger professioneel, maar is op verzoek van haar ouders toch ook een vak gaan leren en doet nu een lerarenopleiding. Vier maanden per jaar staat ze nog op de plank en leidt ze een windsurf kamp. Haar andere passie is snowboarden en ook dit doet ze op hoog niveau.

Lisa (40) uit Edegem

Lisa is psychiatrisch verpleegkundige en alleenstaande moeder van drie kinderen. Ze omarmt het leven en zoekt het avontuur graag op wanneer de kinderen niet bij haar zijn. Ze ging al alleen op trektocht door de Himalaya, op retraite in Thailand en beren spotten in Canada. Ze zou dus helemaal klaar moeten zijn voor het grootste avontuur in haar leven.