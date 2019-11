De kandidaat die niks anders kan dan winnen, winnen en winnen Mark Coenegracht

14 november 2019

22u26 0 TV Hij komt enkel om te winnen. Maandagavond. Dinsdagavond. Woensdagavond. En, jawel, ook donderdagavond. Een hele ‘Slimste Mens ter Wereld’-week dus. Maandag mag Thomas Huyghe gewoon terugkomen voor een mogelijk vijfde overwinning op rij. De mooie reeks van finale-specialist Chrostin is dan weer wel ten einde. Verloren van nieuwkomer en wielrenner Oliver Naessen. Maar met een ticket voor de finaleweken.

Het zeventiende seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ is precies twintig afleveringen oud en voorlopig zijn er nog geen grote records gesneuveld. De strafste kandidaat, sopraan Astrid Stockman zong het - met vijf overwinningen - acht afleveringen uit. Op de tweede plaats opnieuw een vrouw, Lotte Vanwezemael, met zes beurten en twee overwinningen. De beste score werd, met een plaats in de top tien aller tijden, maandag gehaald door Thomas Huyghe, met een totaal van 526 seconden. Geen enkele kandidaat ging echt de mist in.

Meteen werd ook duidelijk dat drie evenwaardige kandidaten steevast voor een goeie aflevering zorgen. Kijk naar het spannende spel waarvoor nieuwkomer Oliver Naessen, alles-winnaar Thomas Huyghe en finalist-specialist Chrostin zorgden. Voor aanvang van de doorgaans alles bepalende filmpjesronde bedroeg het verschil tussen leider en laatste welgeteld drie seconden. En tot en met de allerlaatste filmvraag kon iedereen nog winnen. Uiteindelijk trok Thomas het laken alweer naar zich toe, omdat Oliver en Chrostin de ultieme 50 seconden lieten liggen.

De leukste quotes

Thomas (over Oliver): “Ook in het wielrennen zijn we aan elkaar gewaagd. We hebben dit jaar ongeveer evenveel gewonnen. Hij één keer, denk ik.”

Jurylid Jani Kazaltzis (over de kledij van mede-jurylid Barbara Sarafian): “Neen, ik heb Barbara vanavond niet gestyled. Dat moet een collega zijn geweest. Eén met een burn out.”

Barbara (beschrijft de kandidaten): “Het lief van een apothekeres. Dat zie je zo. Een premature rugbyspeler en een tattoo-ontwerpster die haar rok omgekeerd aan heeft.”

Kantelmomenten

Oliver Naessen speelt van bij de start mee en neemt 30 seconden voorsprong in ‘3-6-9’.

In de filmpjesronde halen de kandidaten tijdens hun eigen filmpje weinig seconden binnen. Thomas maakt het verschil door 70 seconden in te pikken bij het filmpje van Oliver. Hij wint.

Chrostin faalt in haar ultieme duel met Oliver. Ze spelen liefst negen vragen om het verschil te maken. Bij de laatste vraag, over Stratego-pionnen, geeft Chrostin maar twee goede antwoorden.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Thomas Huyghe 344 sec.

2. Oliver Naessen 313 sec.

3. Chrostin 298 sec.

De stand

1. Astrid Stockman 8 deelnames 5 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Lotte Vanwezemael 6 deelnames 4 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

3. Mathieu Terryn 6 deelnames 3 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

4. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales 1 finale verloren

5. Chrostin 5 deelnames 1 overwinning 3 finales gewonnen 1 finale verloren

6. Sebastien Dewaele 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

7. Thomas Huyghe 3 deelnames 3 overwinningen

8. Sofie Lemaire 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

9. Flor Decleir 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

10. Oliver Naessen 1 deelname 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Muzikant Frank Vander linden