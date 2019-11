De jury zorgt voor vuurwerk en de hoge druk nekt kandidaat in ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

28 november 2019

22u30 0 TV Het vuurwerk in deze aflevering kwam - niet voor de eerste keer - veel meer van de jury dan wel van de kandidaten. Wat zelfs niet geheel onlogisch is wanneer je Marc-Marie Huijbreghts en Gert Verhulst samen zet. Beide heren zagen overigens vanop de eerste rij Jelle Vossen scoren, Lieven Scheire bevestigen en Lauren Versnick ten ondergaan aan de hoge verwachtingen.

En zo won Lieven Scheire voor de derde keer op vier deelnames. En daarmee is eigenlijk alles gezegd wat de kandidaten betreft. Zo grijs de kandidaten zijn, zo kleurrijk is de jury. Marc-Marie ratelde er aanstekelijk op los en haalde de ene Gert-anekdote na de andere boven met een redelijk hoog Tiny-boekjes gehalte. Marc-Marie op bezoek bij Gert. Marc-Marie in Plopsaland. Marc-Marie op de scooter van Gert. Marc-Marie en de duistere boekhouder (uiteraard van Gert én Plopsaland). Gert was dan weer gewoon zichzelf. Een garantie op kurkdroge humor waar je voor of tegen bent.

Uiteindelijk is het niet de eerste keer dit seizoen dat de jury een aflevering moet redden. Met slechts één mini-recordje - een negende plaats in de top tien van beste scores ooit - is het nog steeds wachten op écht spelspektakel. Misschien dat de intrede van Jeroen Meus maandag voor wat meer animo kan zorgen?

De leukste quotes

Erik Van Looy: “Gert, heb jij een hond?”

Jelle Vossen (over ‘vossen’): “Als dat hetzelfde betekent in Antwerpen als in Limburg, dan weet ik wat het betekent.”

Gert Verhulst (op de vraag wat zijn favoriete dier is): “Geldwolf.”

Kantelmomenten

Lieven Scheire is meteen bij de les en scoort goed bij ‘3-6-9’ en zet Lauren meteen op een achterstand die ze niet meer ophaalt.

De fotoronde is een klein slagveld voor alle kandidaten maar het is opnieuw Lauren die het slechtste presteert.

In de finale halen noch Lauren of Jelle een hoog niveau. Uiteindelijk schudt Jelle 4 juiste ‘buurlanden van Italië’ uit zijn mouw en is het ‘finito’ voor Lauren.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lieven Scheire 378 sec.

2. Jelle Vossen 277 sec.

3. Lauren Versnick 219 sec.

De stand

1. Astrid Stockman: 8 deelnames, 5 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Thomas Huyghe: 6 deelnames, 5 overwinningen, 1 finale verloren

3. Lotte Vanwezemael: 6 deelnames, 4 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Mathieu Terryn: 6 deelnames, 3 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

5. Philippe Geubels: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

6. Bart Hollanders: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

7. Chrostin: 5 deelnames, 1 overwinning, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Lieven Scheire: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Televisiekok en presentator Jeroen Meus