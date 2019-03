De jongste én de oudste deelnemer van ‘De Mol’ laten in hun kaarten kijken: “Ik ben iemand die je makkelijk vertrouwt” SS

Bron: Story 0 TV Met 22 jaar op de levensteller is studente kinesitherapie Kaat uit Zoersel de benjamin van de deelnemers in het nieuwe seizoen van ‘De Mol’. Daarmee is ze ook exact 32 jaar jonger dan ouderdomsdeken Bruno, een business manager uit Hoegaarden. Hoe verschillend denken ze over hun deelname? En waarin verschilt hun aanpak?

Het VIER-programma ‘De Mol’ is al aan zijn zevende jaargang toe. En deze keer gaat het sabotageprogramma door in Vietnam. Opvallende plottwist dit jaar: er werd voor vertrek nog geen Mol aangeduid. Die werd namelijk pas gekozen tijdens de eerste aflevering, waardoor de Mol voor het eerst in de geschiedenis van het programma compleet onvoorbereid aan het avontuur begint. Toch gaan studente Kaat en manager Bruno onbevreesd de uitdaging aan.

Waarom wou je deelnemen aan ‘De Mol’?

Kaat: “Ik ben sinds het eerste seizoen een enorme fan, en ik ga geen uitdaging uit de weg. Mijn vriendinnen en familie spoorden me dan ook aan om me in te schrijven. En toch heb ik dat eerder impulsief gedaan. Je denkt toch altijd dat je niet geselecteerd zal worden. Maar ik ben nu des te blijer dat ik het er toch op gewaagd heb.”

Bruno: “Het speelde al jaren door mijn hoofd om eens deel te nemen. Ik ben een trouwe Mol-kijker en -vanger. Het concept achter ‘De Mol’ is uniek en ongeëvenaard. En ik vind de Belgische versie dan ook nog ver boven de Nederlandse uitsteken. Met negen onbekenden van verschillende leeftijden een reis maken, deze mensen beter tot heel goed leren kennen en tegelijk een spel spelen, spreekt me heel erg aan.”

Hoe moeilijk was het om je deelname stil te houden voor je omgeving?

Kaat: “Dat viel wel mee, hoor. Ik vond het juist fijn om dit avontuur echt alleen aan te gaan. Achteraf denk je er wel vaak aan terug, en dan ben je blij dat er een dag komt dat iedereen het mag weten. Tegelijk heb ik ook genoten van de anonimiteit.”

Bruno: “Ik vond het geen enkel probleem om te zwijgen. Ik had twee verhalen verzonnen, die ik wel goed uit mekaar moest houden. Eentje was werkgerelateerd, het andere was voor familie en vrienden… En dat is perfect gelukt!”

Hoe groot was de verrassing toen bleek dat er bij aankomst nog geen Mol was?

Kaat: “Groot! Op het filmpje waarin ze dit meedelen aan de rest van Vlaanderen, kan je aan mijn gezicht zien dat het een donderslag bij heldere hemel was.”

Bruno: “Het was meteen een eerste zware test. Eerst verneem je bij de selectie dat je geen Mol zal zijn, dus start je al onmiddellijk met een scenario in je hoofd na de eerste kennismaking met de andere kandidaten. En dan plots blijkt er geen Mol te zijn, terwijl je dacht al van alles opgemerkt en gezien te hebben. Heel gek! En dan krijg je ook nog eens opnieuw de kans om de Mol te worden. Zalig!”

Ben je sterk in het oplossen van raadsels?

Kaat: “Raadsels zijn wel mijn ding, of dat dacht ik toch (lacht). Je kan goed zijn in sudoku’s, rebussen... maar dan ben je natuurlijk nog niet bezig met de raadsels van ‘De Mol’.”

Bruno: “In raadsels op zich ben ik niet goed. Ik hou meer van doe-opdrachten of raadsels met wat meer actie.”

Hoe sportief ben je?

Kaat: “Ik was vroeger niet stil te houden. Mijn ouders en grootouders reden me van de ene hobby naar de andere: volleybal, zwemmen, tennis, judo... Maar sinds ik in Leuven zit, is dat wel geminderd. Ik hou het nu op lopen rond de Vaart, en ik geef ook zwemles.”

Bruno: “Ik durf wel zeggen dat ik sportief ben! Een voordeel als oudste van de groep, denk ik. Die sportiviteit kan mijn leeftijd wat compenseren (lacht).”

Wat was je grootste troef tijdens het spel?

Kaat: “Ik denk dat ik iemand ben die je gemakkelijk vertrouwt. Ik ben jong en dat staat voor veel mensen synoniem aan ‘onschuldig’. Op reis werd ik weleens ‘Kaatje’ genoemd, iets wat ik thuis nooit meemaak.”

Bruno: “Ik heb genoten van het eerste tot het laatste moment. Daardoor was ik nooit gestresseerd. Alleen gedreven.”

Waarop heb je bij de andere kandidaten het meest gelet?

Kaat: “Ik heb naar het totaalplaatje gekeken en heb steeds mijn buikgevoel gevolgd.”

Bruno: “Ik heb op zowat alles gelet: hun houding, hun antwoorden op de vragen, hoe zij observeerden, hoe zij met de stress omgingen. En of zij ook konden genieten ondanks de druk.”

Stel dat jij gewonnen hebt: wat doe je met het prijzengeld?

Kaat: “Ik zou het op mijn spaarrekening zetten en nadenken over een goed doel. Ik studeer nog, en er is momenteel niets dat ik écht nodig heb of wil! Een reis naar Mexico zou ik wel zien zitten. Ik was zogezegd op vakantie in Mexico tijdens de opnames, dus nu wil ik het daar ook wel eens echt gaan bekijken (lacht)!”

Bruno: ”Ik heb daar eigenlijk geen moment over nagedacht. Het gaat mij vooral over het avontuur, de ervaring, het plezier en het genieten. Dit is een once in a lifetime-ervaring. En dat is echt onbetaalbaar!”