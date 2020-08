De jongste CEO van het land en een professionele e-sporter: deze ‘Jonge Wolven’ verschijnen binnenkort op VTM 2 TK

24 augustus 2020

14u01 0

Pittige reality, dat is waar VTM 2 (voorheen Q2) vanaf volgende week op inzet. En dat doen ze onder meer met ‘Jonge Wolven’, een docureeks waarin (piep)jonge ondernemers gevolgd worden. De jongste is amper 22, en ze doen allmeaal van ‘work hard, play hard’. Dit zijn de 10 gezichten die we vanaf 31 augustus te zien zullen krijgen.

1. Alexander Van Laer (28): CEO & co-founder Qallo - Founder Poppy

Alexander stampte drie jaar geleden samen met twee vrienden Poppy uit de grond, een deelsysteem voor elektrische wagens. Ze gingen van start in september 2017, in januari 2018 hadden ze al 350 wagens in de markt gezet. Ondertussen verkocht Alexander de succesvolle zaak. Het werd zijn tweede bedrijf, want eerder was hij ook al de CEO en co-founder van FLAVR, een digitaal platform waarbij hobbykoks huisbereide maaltijden konden delen met anderen. Meteen nadat hij Poppy verkocht, richtte Alexander de holding Honey Badger Ventures op, het moederbedrijf van marketing- en PR-bureau Atlas9 en Qallo, voedingssupplementen voor e-sporters.

“Als ondernemer ga je écht op avontuur. Nergens staat er een bordje met ‘hier is het gevaarlijk’ of ‘daar mag je niet voorbij’, er zijn geen platgelopen paden. Je weet dat je op je bek kan gaan, maar je moet opnieuw durven opstaan.”

2. Cilem Tunc (28): Founder & Creative Director Cilem Tunc

Cilem Tunc droomde er als kind al van om ooit een eigen kledinglijn te hebben. Haar ouders wilden dat ze eerst een ‘normaal’ diploma haalde, vooraleer ze haar dromen zou najagen, en zo geschiedde. Haar laatste semester bedrijfskunde combineerde ze met patroonontwerp in avondschool. Nadat ze haar diploma patroonontwerp haalde, begon ze haar eerste stukken te designen en te naaien. Met een kleine collectie vertrok ze naar Istanbul om verschillende modehuizen te bezoeken om ervaring op te doen. Haar kleding kan high end genoemd worden en wordt momenteel verkocht in LA, Milaan, Napels, Parijs, Mykonos en enkele winkels in België. Cilems kledij valt ook in de smaak bij bekend Vlaanderen. Zo is de vrouw van Louis Talpe getrouwd in een jurk van haar en draagt ook Anouk Matton Cilem Tunc.

“Van kleins af aan hebben mijn ouders me geleerd om zelfstandig te zijn. Zeker als vrouw vonden ze dat ik financieel altijd op mijn eigen benen moest staan zonder afhankelijk te zijn van een man. Daarom is ondernemen voor mij van jongs af aan vanzelfsprekend geweest. Ik heb er nooit aan gedacht om voor iemand te werken, na mijn studies ben ik meteen mijn dromen beginnen najagen.”

3. Gunther Ghysels (28): CEO & Founder Get Driven

Gunther Ghysels zat eerst in de topsport, motorcross, maar door een blessure moest hij zijn droom opbergen. Hij stampte Get Driven uit de grond, een digitaal platform dat studenten inzet om zakenlui in hun eigen wagen te vervoeren, zodat zij tijd kunnen besparen. Een schot in de roos, want Gunthers bedrijf werd recent op meer dan 10 miljoen geschat en draaide vorig jaar een omzet van 1,7 miljoen. Maar volgens Gunther is er ook een keerzijde aan het succes: het is moeilijk om te weten wie het oprecht goed met hem voor heeft. Momenteel pendelt Gunther tussen Avelgem en Berlijn om het concept in Duitsland te lanceren, en ook in de UK is hij bezig.

“Ik durf te zeggen dat ik zeer ambitieus ben, ik wil altijd meer, verder en groter…”

4. Jeroen Poels (26): CEO Deltaworx

Antwerpenaar Jeroen Poels lanceerde acht jaar geleden als tiener Deltaworx, een uitzendbureau voor studenten. Hierdoor was hij de jongste CEO van het land. Deltaworx richt zich op alle sectoren en geeft de studenten een gratis opleiding voor ze aan hun job beginnen. Jeroen zat nog op de schoolbanken - die van het middelbaar - toen hij het idee bedacht. Toen een horecazaak waar hij zelf als student werkte, ermee stopte, sloeg hij erin het grootste deel van het team zelf onderdak te geven op een andere werkplek. Na een tijdje had hij iedereen in zijn omgeving opgevorderd om als student te komen werken, en even later was het nodig om alles meer structuur te geven. Zo is Deltaworx ontstaan. Vorig jaar draaide het bedrijf een omzet van 3,2 miljoen euro. Via Jeroens zaak verdienen duizenden Antwerpse studenten elke avond flink bij in allerlei horecazaken en op evenementen. Poels is zelf nog maar 26 en ziet die jeugdige leeftijd als een troef: “Studenten zijn ons product. Een erg goed product, trouwens. Dan is het bijzonder nuttig dat ik die leeftijd nog niet ontgroeid ben.”

5. Jill Cnudde (23): Founder Bikinibody

Amper mogen eten en niet meer mogen genieten van lekkere voeding, het was niets voor de nu 23-jarige Jill Cnudde. Ze ontdekte dat ze kon afvallen en tegelijkertijd toch lekker kon eten, door haar eigen producten samen te stellen zoals maaltijdsoep, thees, granola en sapjes. In een mum van tijd vroegen honderden mensen Jill of ze ook zo’n juice cleanse konden bestellen. Bikinibody begon kleinschalig in Jills eigen keuken en is ondertussen uitgegroeid naar een externe, professionele keuken met een productieteam van zeven mensen. In oktober verhuist ze naar een grote villa in Schilde waar ze haar bedrijf en werkruimtes zal onderbrengen. Haar producten worden verkocht bij Delhaize en op de webshop van Bikinibody, waar ook bikini’s te vinden zijn “want elke vrouw moet zich goed in haar vel voelen en een bikini durven dragen”. Haar bedrijf kreeg recent een waardering van 2 miljoen euro.

6. Maria-Laura Raia (24): Creative Director - fotografe - model

Met een naam als Maria-Laura Raia ben je geboren voor een leven in de schijnwerpers. Initieel koos de Brusselse met Siciliaanse roots nochtans voor een carrière achter de schermen. Toen de opleiding fotografie aan Sint-Lukas in Brussel niet haar ding bleek te zijn, belandde ze in 2015 als stagiaire bij castingbureau Hakuna, waar ze bekende koppen voor haar lens kreeg, zoals Gène Bervoets en regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. Diezelfde zomer werd ze door een vriend meegevraagd naar Milan Fashion Week, waar ze o.a. Paris Hilton en rapper Big Sean op de gevoelige plaat wist vast te leggen. Hoe meer celebrities ze fotografeerde, hoe meer volgers ze kreeg op Instagram. Maria-Laura werd alleen maar populairder op het online platform toen ze in 2017 een contract als curvy model bij Dominique Models in de wacht sleepte en kort daarna ook een sponsordeal met Zalando versierde. Ondertussen kreeg ze o.a. Bella Hadid, Naomi Campbell, Usher, Kim en Courtney Kardashian voor haar lens.

“Ik denk dat ik één van de meest ambitieuze mensen ben die je ooit zal tegenkomen.”

7. Matthias Broways (26): Founder The Harbour & WinWinner

Matthias Broways is de oprichter van WinWinner, een crowdlending platform dat ondernemers en investeerders samenbrengt. WinWinner begon als zijn bachelorproef tijdens de opleiding Kmo-management aan de Arteveldehogeschool in Gent en ondertussen bouwde Matthias het bedrijf verder uit. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en alle campagnes die op WinWinner verschijnen. Daarnaast is hij ook het eerste aanspreekpunt voor ondernemers die op zoek zijn naar financiering. Ondertussen haalde hij al 25 miljoen euro op om te kunnen herinvesteren. Voor investeringen in grote bedrijven is er zijn tweede bedrijf, The Harbour. Matthias houdt van netwerken en hij is een graag geziene spreker op tal van events van Voka en Unizo. Met een passie voor start-ups en groeiende KMO’s probeert hij zowel zijn persoonlijk als professioneel netwerk met elkaar in contact te brengen. Zijn grote droom? Iets helemaal anders: hij wil net zoals zijn grote voorbeeld Gert Verhulst een pretpark uit de grond stampen.

“Als je als een softie door het financieringslandschap gaat, ik kan u verzekeren, je wordt gewoon neergekegeld. Je moet zorgen dat je er staat.”

8. Joyce en Raissa De Haas (29): CEO’s Double Dutch Drinks

Vorig jaar plaatste het Amerikaanse zakenblad Forbes de ondernemerstweeling in de prestigieuze 30 under 30 Europe-lijst. Sindsdien gaat het keihard met de zussen, die opgroeiden in Vlaanderen. Na hun studies aan de Universiteit Antwerpen staken ze het kanaal over om een voortgezette opleiding te volgen aan een prestigieuze business school in Londen. Hun huidige tonicbedrijf Double Dutch was het onderwerp van hun masterproef waarmee ze tal van prijzen wonnen. De dames werden opgemerkt door Richard Branson himself, die hen prompt meenam naar de VS en hen als mentor begeleidde. Ook een wereldspeler als Heineken zag het potentieel van de zusjes en kocht dit jaar 10 % van de aandelen van Double Dutch. Het bedrijf barst intussen uit zijn voegen met een verkoop van meer dan 1 miljoen flesjes tonic per maand in 26 landen. Joyce en Raissa runnen Double Dutch Drinks ondertussen vanuit Londen.

“Wij zijn in Buckingham palace uitgenodigd waar we de Queen en the Royal Family persoonlijk gin tonics hebben geserveerd.”

9. Stefano Pinna (22): professionele FIFA e-sports player

Stefano Pinna is de beste FIFA-speler van ons land. Hij vertegenwoordigde het laatste jaar de kleuren van de Franse topclub Lille OSC en speelde eerder al voor PSV Eindhoven. Daarnaast is hij ook e-devil en speelt hij voor de Belgische Red Devils e-ploeg. In 2018 werd hij vice wereldkampioen in de voetbalgame FIFA op Playstation. Ooit hoopt hij het WK FIFA te winnen. Trainen doet hij vooral ‘s avonds en ‘s nachts. Doorheen de dag probeert hij fit te blijven en te ontspannen in de jacuzzi op het terras van zijn woning. Zijn twee oudere broers Daniele en Fabrizio staan in voor zijn PR en marketing en beantwoorden de mails en zakelijke voorstellen. Met zijn eerste prijzengeld kocht Stefano een BMW. Zelf heeft hij nog geen rijbewijs, maar zo kunnen zijn broers en vader wel al met hem rondrijden.

“Ik ben heel ambitieus en droom ervan om voor een topclub als AC Milan te spelen. Ik wil zoveel mogelijk toernooien winnen en wereldkampioen worden.”

10. Tommaso Bordoni (29): Founder Bordoni

Het verhaal van Tommaso Bordoni leest als een filmscenario. Als tiener belandde hij op straat nadat hij het huis uit trok toen hij 15 was. Zes maanden sliep hij als dakloze in de leegstaande Stella-gebouwen in Leuven. Vandaag runt hij Bordoni, zijn eigen merk van luxemaatpakken en sinds kort ook jeansbroeken en schoenen op maat. Dit jaar mikt hij op een omzet van 1 miljoen euro. Al van kleins af aan is hij gefascineerd door maatpakken, een passie die hij wellicht mee kreeg van zijn grootvader, een Italiaan van adel. Zijn kostuums brengt Tommaso zélf aan de man. Met een meetlint en textielboeken gaat hij bij klanten thuis of in bedrijven langs. Hij komt vaak over de vloer bij miljardairs. Tommaso heeft vier mensen in dienst om alles mee in goede banen te leiden. Een van zijn klanten is de bekende Jordan Belfort, de ‘Wolf of Wall Street’.

“Ik wil van Bordoni een gekend merk maken, ik wil dat mensen weten wat dat is. En ik wil dat in New York, in Afrika, in Madagascar. Ik wil dat overal.”