De jeugd grijpt de macht in ‘Switch' Redactie

19 augustus 2019

00u00 0 TV Niks dan twintigers deze week in 'Switch', en allemaal hopen ze avond na avond 1.000 euro te winnen.

Pieterjan De Nys (24)

Uit Oostende, opgegroeid in Brussel.

Begon ooit aan een studie kinesitherapie, maar maakte die niet af.

Doet mee aan toelatingsproeven bij Defensie. Zijn droom is om straaljagerpiloot te worden.

Is al bijna anderhalf jaar samen met Juliette, die hij leerde kennen als redder.

Jessica Janssens (27)

Uit Duffel.

Werkt als zelfstandig logopediste.

Haar droomjob? Een kinderboekenwinkel openen om meer kinderen aan het lezen te krijgen.

Is al 6 jaar samen met Wannes, en gaat volgend jaar met hem trouwen. Ze leerden elkaar kennen bij de scouts.

Hristo Gentier (21)

Uit Maldegem.

Student rechten aan de UGent. Wil daarna graag Diplomatieke Betrekkingen studeren.

Zijn droomjob is secretaris-generaal bij de VN worden.

Is daarnaast ook jobstudent in de Colruyt.

Inge Willemen (29)

Uit Schilde.

Werkt als bedrijfsjurist. Was daarvoor advocaat.

Woont samen met haar vriend Alexander, ze hebben een dochtertje van 8 maanden.

Tom Boonen is haar idool.

Amber Bolangier (22)

Uit Erpe.

Studeert kinesitherapie in Gent. Zit met haar beste vriendin op kot.

Is samen met Rinus, die ze leerde kennen op de middelbare school.

Speelt toneel bij een amateurgezelschap in de buurt.