De impact van Facebook: "Vriendenboekje is marketingmachine geworden" DBJ

21 januari 2019

00u00 0 TV Facebook: voor de ene is het een monster dat onze privacy bedreigt. Voor de andere een sublieme speel- en praatbarak die de wereld connecteert. Volgende maand wordt het medium vijftien jaar. Tim Verheyden (foto) blikt terug én kijkt vooruit in de driedelige reeks 'Facebook en Ik'.

Facebook viert op 4 februari zijn vijftiende verjaardag. Wat in 2004 door een zekere Mark Zuckerberg als een onschuldig digitaal vriendenboekje werd gelanceerd, is inmiddels uitgegroeid tot één van de machtigste, grootste én meest controversiële bedrijven ter wereld. "Ik ben zelf eind 2008 lid geworden van Facebook. Heeft dat mijn leven veranderd? Zeker weten", vertelt journalist Tim Verheyden. "Ik vond het in het begin geweldig om oude vrienden terug te vinden. Het was toen echt een vriendenboekje. Nu is het een gigantische marketingmachine die het leven van ons allemaal grondig heeft veranderd zonder dat we het goed en wel beseffen. Desinformatie en propaganda sluipen haast onmerkbaar ons leven binnen. Computers bepalen vandaag wat we zien, wie we zien en hoe we met elkaar omgaan. Dat moet ons toch even doen nadenken."

"Voor alle duidelijkheid: ik ben geen delete-Facebook-fan. Maar de vele schandalen moeten ons wel alert maken en de vraag doen stellen waar we met dat bedrijf naar toe willen", aldus nog Verheyden. "Dat Facebook er niet is om ons de wereld gratis thuis te brengen, is wel duidelijk, denk ik. Het is vooral een bedrijf dat gigantisch veel geld wil verdienen. Moeten wij daar zomaar aan meedoen? Eerlijk, vandaag ben ik niet echt optimistisch over wat Facebook met de wereld doet."

"Natuurlijk had ik heel graag vragen gesteld aan meneer Zuckerberg zelf", vervolgt Tim. "Maar dat was meteen een korte neen. Hij kiest met wie hij praat.” In de eerste aflevering onderzoekt Verheyden de impact van Facebook op onze privacy. Wat weet het bedrijf over ons? Waarom willen ze dat weten? Hoe komen ze dat te weten? En kan dat kwaad, die datahonger?

'Facebook en ik', 21.20 uur op Canvas