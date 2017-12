De Ideale Wereld doet Belgische CEO's in eigen boezem kijken DBJ

15u20

Bron: VRT 0

Enkele Belgische CEO's reageerden de afgelopen dagen op het gedrag van Belgische consument en riepen hen op om te kopen in Belgische webwinkels in plaats van internationale. De Ideale Wereld reageert op geheel eigen manier en doet de CEO's nadenken over hun boodschap.

