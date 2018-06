Dé hype van het moment: deze zomer swisht iedereen Bieke Cornillie

06 juni 2018

17u30 0 TV Rechts voor, achter, voor. Links voor, achter, voor. Swishen is dé hype van het moment. Het ziet er simpel uit, maar vergis u vooral niet: de filmpjes van ouders, grootouders en tantes die hun armen in de knoop gooien, zijn talrijker dan zij die het wel kunnen. En de kroost maar lachen. Want zij klaren het klusje wél in een handomdraai.

Na die dekselse oorwurm van een Gangnamstyle, de dab, shuffelen, de Harlem Shake en in langer vervlogen tijden de macarena, de Ketchup song of jumpen is de speelplaats een nieuwe danshype rijker: de swish. Wat armgezwaai en heupgewieg, meer is het niet. Maar het is ràzend populair op de lagere en middelbare school.

