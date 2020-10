De huwelijksklokken luiden: aanzoek zorgt voor teder moment in ‘Familie’ TDS

09 oktober 2020

20u40

De ‘Familie’-kijkers horen de huwelijksklokken luiden, want vanavond gaat Patrick (Ludo Hellinx) op de knieën voor zijn geliefde Jenny (Hilde Van haesendonck). Maar dat romantische moment kwam er niet zonder slag of stoot: het aanzoek waarvoor de bloednerveuze Patrick de hulp van Benny (Roel Vanderstukken) inschakelt, loopt niet van een leien dakje en gaat zelfs helemaal de mist in. Toch zorgt Patrick voor een hartverwarmend moment wanneer hij op zijn knie gaat voor Jenny, wat haar tot tranen toe ontroert. “Heel graag”, reageert ze dan ook vastbesloten op zijn vraag of ze met hem wil trouwen.

‘Familie’, elke weekdag om 20.00 bij VTM of via VTM GO.

‘Familie’ gemist? Bekijk alle afleveringen via VTM GO.