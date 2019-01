De houdbaarheidsdatum van humor: waarom Mr. Bean langer grappig blijft dan Het Eiland Nina Dillen

08 januari 2019

17u36 0 TV Urbanus wordt in juni zeventig, wat uitgebreid gevierd wordt met een vijfdelige Eén-reeks “Urbanus 70", de animatiefilm “Urbanus: de Vuilnisheld” en nieuwe zaalshow waarvoor de tickets de deur uitvliegen. Maar ligt ook de jonge generatie nog in een deuk met “bakske vol met stro”, of staat op humor een houdbaarheidsdatum? “Fawlty Towers kunnen we nog heel lang grappig vinden,” legt humorexpert Johan Verberckmoes (KU Leuven) uit. “Voor Het Eiland ligt dat anders.”

Charlie Chaplin die zijn ladder tevergeefs bij elkaar probeert te vouwen, werkt al ruim een eeuw op de lachspieren. Maar lachen onze kleinkinderen over honderd jaar nog steeds hartelijk om de moppen van Geert Hoste en Urbanus? “Humor is van alle tijden. Maar lang niet alle humor doorstaat ook de tand des tijds,” legt professor Johan Verberckmoes uit, expert in humorstudies aan de KU Leuven. “Slapstick à la Laurel & Hardy en Mr. Bean heeft een relatief lange houdbaarheidsdatum.”

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN