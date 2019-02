De horrorervaring van Ruben Vanhees in Colombia: ontvoerd na Tinderdate en maar net ontsnapt aan de dood MVO

21 februari 2019

08u49

Bron: VRT 0 TV Ruben Vanhees beleefde een horrorverhaal dat zich afspeelde in Columbia. Na een Tinderdate belandde hij in de handen van de maffia. “Ik stapte in de auto bij mijn tinderdate. Nadien kwamen er gewapende mannen die mij vastbonden, uit de auto sleurden en in een rioolput dumpten.”

Vervolgens werd hij beroofd van al zijn kapitaal. Ruben: “Ik heb alle bendeleden gezien dus no way dat ik hier levend zou uit geraken. Dat vertelde de prostituee mij ook.” Uiteindelijk wist hij er toch aan te ontsnappen en kwam hij zijn verhaal vertellen bij Van Gils en gasten.

Ook Herman Brusselmans was te gast bij Van Gils & gasten naar aanleiding van zijn 78ste boek. Naar goede gewoonte passeren enkele BV’s de revue. “Frieda Van Wijck schijt in de bezemkast, Rik Torfs is ook een schijter en Peter Verhelst heeft ook eens een ongelukje gehad. De realiteit dringt binnen in de fictie.”

De Hollandse Merol wil met haar nummer ‘Hou je bek en bef me’ het taboe bespreekbaar maken dat ook vrouwen zin hebben in seks zonder meer. Haar nogal expliciete single valt in de smaak bij Herman Brusselmans en Anna Drijver.

Op zondagavond start de nieuwe fictiereeks ‘Undercover’ op één. Tom Waes heeft hierin zijn eerste echte hoofdrol te pakken. Hij speelt een undercoveragent die samen met zijn partner, gespeeld door de Nederlandse Anna Drijver, moet infiltreren in een xtc-netwerk.

De taalbarrière veroorzaakte echter wat problemen en maakte dat ze elkaar niet altijd even goed verstonden op de set. Anna: “Daar gaan we de peren mee zien! Wat kan het betekenen, wat kan het betekenen? Nee,nee ik snap het niet.” Tom: “Het gaat regenen doet u botten aan, dan stond die daar… botten?.”