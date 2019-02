De ‘Helden’ van Ketnet stoppen ermee DBJ

24 februari 2019

19u10

Bron: Instagram 0 TV ‘Helden’, een van de populairste programmma’s op de jongerenzender Ketnet, stopt ermee. Dat schrijft een van de helden Maureen Vanherberghen op Instagram. De reeks bestaat sinds 2012.

“L’amour pour toujours 💗👊 Bedankt grote & kleine helden! #helden #tjiktjakvollenbak #vuistje #ahtdoepijn”, schrijft Maureen op Instagram. Daarmee kondigt de presentatrice het einde aan van een van de populairste reeksen op de jongerenzender. Het programma werd gepresenteerd door Maureen Vanherberghen, Siegfried De Doncker, Dempsey Hendrickx en Nico Vanhole. Per aflevering gingen ze enkele uitdagingen aan en knutselden ze verschillende dingen zelf in elkaar.

De Helden lieten al lang vallen dat ze het programma niet tot in de eindigheid gingen presenteren. “Soms heb ik het gevoel dat ik zoveel doe waardoor ik er amper van kan genieten”, zei Maureen al meer dan een jaar geleden. “Daarom verplicht ik mezelf om af en toe stil te staan bij alle leuke dingen die we mogen doen.” Siegfried sluit zich daarbij aan. “We gooien ons voor de volle honderd procent, en steeds met de glimlach. Onze weekends staan volledig in het teken van Helden, we moeten dus vaak passen voor activiteiten met familie en vrienden.”