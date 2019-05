De harde klap bij N-VA op verkiezingsdag: Paul Jambers volgde mee achter de schermen MVO

18u04 0 TV Als enige kon reportagemaker Paul Jambers zondag 26 mei achter gesloten deuren beleven hoe N-VA en Groen reageerden op de eerste verkiezingsuitslagen. De camera’s van ‘Jambers in de Politiek’ bleven gewoon draaien toen de eerste resultaten binnen liepen op het groene en het gele partijhoofdkwartier. Paul was er ook bij toen winnaars en verliezers hun reacties op de uitslag formuleerden en hun speeches voor de militanten én de nationale pers begonnen voorbereiden.

Al ’s morgens vroeg is Paul bij Bart De Wever wiens huis belegerd wordt door de pers. De N-VA voorzitter is dan nog vrij rustig. Die sfeer verandert als hij met Paul erbij naar Brussel rijdt en in de auto de eerste resultaten hoort die weinig goeds voorspellen voor de N-VA. Maar zelden was De Wever zo uit zijn lood geslagen. De onverwachte zege van Vlaams Belang en het verlies van zijn eigen partij doet hem geen goed. Even vraagt hij zichzelf af of hij wel voorzitter kan blijven. De Wever arriveert trouwens bijna als eerste op zijn partijhoofdkwartier, pas later sijpelen één voor één de grote kopstukken van N-VA binnen. Na een toespraak in Brussel rijdt De Wever naar zijn militanten in Antwerpen en heeft hij een lang persoonlijk gesprek met Paul. Om half 1 ’s nachts zit de dag er op voor De Wever. Paul Jambers zet hem samen met zijn vrouw Veerle af voor hun huis in Deurne. Net op tijd om - net zoals bij De Wever’s grote overwinning in 2014 - de vuilbakken buiten te zetten.

‘Jambers in de Politiek’ volgt ook Kristof Calvo bij het stemmen, en later op de trein naar Brussel. Bijna alleen in een vergaderzaaltje op het partijhoofdkwartier luistert hij naar de eerste resultaten. Die zijn vooral goed voor het Vlaams Belang. Groen gaat vooruit, maar echt veel reden voor een feestje is er niet, want het is niet de verwachte winst. De groene golf blijft uit. Paul Jambers vangt Meyrem Almaci op als ze op het partijhoofdkwartier arriveert en haar speech begint voor te bereiden. Een overwinning, maar ook bij haar is er maar een beperkte ontlading. “Ik ben vooral fier op het resultaat”, kan er nog net vanaf. Maar ook bij Groen zijn ze niet echt in feeststemming.

