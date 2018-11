De halve finalisten zijn bekend: deze 16 stemmen strijden verder in ‘The Voice Kids’ KD

09 november 2018

22u40

Bron: VTM 0 TV De halve finalisten van ‘The Voice Kids’ zijn bekend. Zestien kinderen strijden vanaf volgende week tegen elkaar voor hun plekje in de finale. Opvallend: slechts twee jongens maken nog kans om het programma te winnen.

Sean Dhondt koos de voorbije weken al voor de stemmen van Elisabeth (14) en Helena (12) en voegde daar vanavond nog Karry (14) en Soraya (13) aan toe.

Laura Tesoro gaf al twee halve finale-plekjes aan Kyle (14) en Emma (12). Vandaag beloonde ze ook Marilys (14) en Charlotte (14).

Marthe, Hanne en Klaasje gaven hun laatste ticket aan Ebe (14), die samen met Mary (12), Maëlle (12) en Jools (11) team K3 mag verdedigen in de halve finale.

Gers Pardoel voegde Victoria (11) nog toe aan zijn team van halve finalisten, dat al bestond uit Lindsy (14), Jade (14) en Noa (13).

Deze zestien halve finalisten strijden volgende week, vrijdag 16 november, tegen elkaar. De teams worden dan gehalveerd, want slechts acht stemmen kunnen aantreden in de grote finale van ‘The Voice Kids’ op vrijdag 23 november. De kans dat de opvolger van ‘The Voice Kids’-winnares Katarina een meisje zal worden, is groot. Kyle en Ebe zijn de enige twee jongens die een ticket voor de halve finale wisten te bemachtigen. Of ze ook in de finale staan, zal volgende week moeten blijken.

Herbekijk hieronder de audities van alle halve finalisten:

Elisabeth (Team Sean)

Soraya (Team Sean)

Helena (Team Sean)

Karry (Team Sean)

Marilys (Team Laura)

Emma (Team Laura)

Kyle (Team Laura)

Charlotte (Team Laura)

Ebe (Team K3)

Mary (Team K3)

Maëlle (Team K3)

Jools (Team K3)

Victoria (Team Gers)

Lindsy (Team Gers)

Jade (Team Gers)

Noa (Team Gers)