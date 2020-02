De grote ‘Knip Off’: werd Kürt Rogiers een goede dameskapper in ‘Beat VTM’? SDE

03 februari 2020

21u45

Bron: VTM 0 TV In ‘Beat VTM’ is het tijd voor het tweede duel. Kürt Rogiers neemt het op tegen onbekende Vlaming Kim in de hoop de beste dameskapper te worden. Wie van de twee wint?

Ter voorbereiding van de finale gaat Kürt samen met zijn coach Sevda ontspannen in een Turkse bar. Daar hoort een waterpijp bij. En voor iemand die nog nooit heeft gerookt - “Ons mama gaat niet weten wat ze ziet” - was dat een behoorlijke ervaring.

Kürt werkt zijn bob in de finale af op geheel eigen manier, al is niet iedereen meteen overtuigd van het eindresultaat. Toch gaat Rogiers met de eindoverwinning lopen, wat de BV’s op een 2-0 voorsprong brengt. En Kürts vrouw? Die heeft nu een gratis kapper in huis.

