De grofgebekte mama uit ‘De Luizenmoeder’ is een doetje in het echt: “Ik heb helemáál geen grote mond!” MV

24 januari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 TV Met gemiddeld meer dan 800.000 kijkers voor de eerste twee afleveringen heeft de nieuwe VTM-reeks ‘De Luizenmoeder’ z’n start duidelijk niet gemist! In deze Vlaamse remake van het gelijk­namige Nederlandse kijkcijferkanon is een opmerkelijke rol weggelegd voor Isabelle Van Hecke (42). Zij speelt Angelique, de mama met de grote mond en de grove praat. TV Familie sprak haar.

In Nederland was ‘De Luizenmoeder’ een enorm succes en wordt nu uitgekeken naar het tweede seizoen. Had jij verwacht dat de Vlaamse versie zo goed onthaald zou worden?

“Goh ja, da’s altijd spannend. Want het is niet omdat iets in Nederland marcheert, dat het ook hier in de smaak valt. Maar we hebben al heel veel goeie reacties gekregen, en de kijkcijfers zijn heel goed. Dus: iedereen bij ‘De Luizenmoeder’ is enorm blij.”

Heb je de originele Nederlandse reeks op voorhand gezien? Om je voor te bereiden op je rol?

“Ik heb enkel wat fragmenten bekeken, want ik wilde me niet te veel baseren op hoe mijn Nederlandse collega die rol speelt. Ik wilde vooral de sfeer van de reeks ontdekken. Een personage moet je je uiteindelijk altijd eigen maken. Waarmee ik niet wil zeggen dat er veel gelijkenissen zijn tussen mij en ­Angelique, hoor.”

