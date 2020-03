De groep is heel wat geld kwijt en de eerste vrouw sneuvelt in ‘De Mol’ Mark Coenegracht

22 maart 2020

21u20 4 TV De mol heeft goed werk geleverd in aflevering 3 van ‘De Mol’. De kandidaten zagen maar liefst 9.000 euro door hun neus geboord, en de ondermijner confronteerde ook een eerste vrouw met een rode duim. Lerares Els uit Tielt, 51 jaar en zo de ouderdomsdeken van alle ‘De Mol’-kandidaten zal ‘De Mol 2020’ niet winnen.

De spellijnen, zoals die in de eerste afleveringen werden uitgerold, werden ook in de derde, haast zeventig minuten durende episode, exclusief reclameblokken, netjes gerespecteerd. Topadvocaat en bestuurder van de luchthaven van Charleroi Bart is ofwel één van de meest gedreven spelers van het lot, ofwel de ideale mol die zijn wil en wet netjes aan iedereen oplegt. Als gedreven speler maakt het hem niks uit hoe weinig of hoe veel geld er in de groepspot komt. Dat heeft hij bij de start aan iedereen duidelijk gemaakt. Als hij maar alles te weten komt over de mol. Als hij zélf de mol is, dan doet hij dat met finesse. Of gewoon botweg. Zoals meteen de pot met het roeinadeel voor vier kandidaten kapot schieten. En zo een pak euro’s wegsmijten en tweespalt binnen de groep zaaien.

Al weet je bij ‘De Mol’, waar de makers de perfectie beheersen om van uitslag naar start te monteren en zo iedereen wetens en willens te misleiden en met plezier tunnelvisies creëren, maar nooit. Precies daarom zou de sympathieke Christian, de consultant met dwerggroei, een gewone kandidaat met een kleine handicap dus die zo altijd op een voordeeltje van de medekandidaten kan rekenen, misschien wel de geknipte Mol zijn. En dan denken we met plezier terug aan priester-leraar Pieter, die er als mol niet voor terugdeinsde om met de glimlach te liegen en te bedriegen. En Christian begint stilaan wel wat verdachte handelingen op zijn conto krijgen.

Indien we Bart en Christian elimineren als Mol, dan wordt het al een pak moeilijker en vager om de kandidaten te wikken en te wegen. Laure en Alina pleiten we voorlopig vrij als mol. Zij deden te hard hun best in deze aflevering om geld te verdienen. Salim blijft moeilijk in te schatten. Daar danken we ‘De Mol’-makers uiteraard uitgebreid voor. Zij zorgen dat we toch alweer zondag na zondag best ontspannende mol-tv krijgen, gelardeerd met flarden Griekse stillevens die alleen maar van verre vakanties doen dromen. Al is dat in barre coronatijden ook niet meer dan dromen.

Dit viel ons nog op bij de acht kandidaten:

Alina (20), studente logopedie

Indien Aline nog een paar afleveringen wil meegaan, zal ze echt wat moeten doen aan haar stem. Haar heesheid gaat van kwaad naar erger. Speelt wél een bepalende rol, wilde écht dat de beeldhouwproef zou lukken, maar zou wel eens door haar jeugdige overmoed afgestraft kunnen worden.

Bart (43), advocaat

Nu al de ster van deze reeks, wat ook de uitslag zal zijn. Ofwel is hij een geniale mol, ofwel wint hij straks met de vingers in de neus dit spelletje.

Christian (26), consultant

Durfde het aan om tijdens de Minotaurus-proef in discussie te gaan met Bart. Linkte zich voordien tijdens de raftproef ook al vast aan Bart. Wie van hen heeft hier wie door? Of is het toeval?

Dorien (27), sauna-uitbaatster

Lerares Els mag dan wel zeggen dat ‘De Mol’ fysiek niet zo veel voorstelt, dat zal Dorien allicht niet beamen. Raar voor een jonge sauna-uitbaatster, maar toch. Knoeide er in de bibliotheek samen met Els maar wat op los, maar was al bij al gelukkig, denken we, dat ze alweer niet moest lopen.

Els (51), lerares

Wij vonden haar gedrag vorige week merkwaardig. Zeker voor een lerares van het eerste jaar in een basisschool. Die zijn doorgaans handig en wat bazig. Terwijl Els maar wat aanmodderde. Deze week kan er nauwelijks wat gezegd worden over Els. Ze kwam amper aan bod. Maakte er tijdens het roeien een zootje van, was bij het beeldhouwen van generlei waarde en zat er zo ongeveer voor spek en bonen bij bij de Minotaursproef. Is het van niet beter kunnen of van niet beter weten?

Jolien (25), bankbediende

Jong, enthousiast, eist haar plaatsje op in de groep, maar fladdert voor het overige onopvallend verder. Dat zou wel eens het signaal kunnen zijn dat deze Jolien het ver kan schoppen. Tenzij ze fijngemalen wordt door de grote mol-kanonnen.

Laure (46), management assistent

Verdenken we voorlopig niet als mol. Zette zich tijdens de ‘sculptuurproef’ te voorbeeldig in om de mol te kunnen zijn. Blijft met haar prikkelende tongval wel een bijzonder plezante kandidate om te volgen.

Salim (28), shopmanager bioscoop

Moet dringend naar de huisarts om zijn hart te laten controleren. Wie op die piepjonge leeftijd in rust al boven 120 slagen per minuut gaat, heeft een mogelijk probleem. Draaide vrolijk mee de Minotaurus-proef in de puree. Al valt daar verder weinig conclusie aan vast te haken.

GESNEUVELD:

Gilles, de horeca-uitbater uit Deurne.

Bruno, de technisch-directeur uit Vosselaar.

Els, lerares uit Tielt

IN DE POT:

Voor de groep: 6.800 euro

Verloren: 32.700 euro

KANDIDAAT-WINNAARS:

1. Bart

2. Alina

3. Christian

HOOGSTE MOL-GEHALTE:

1. Christian

2. Salim

3. Bart

Afvaller Els: “Ingezet op de verkeerde kandidaat”

De champagnetoren laten instorten, niet in het ritme meeroeien, een bal niet kunnen ontwijken op de Vradetotrappen, van de aquaspeed tuimelen. Het was allemaal geen Mol-werk van de 51-jarige lerares Els. Het was gewoon niet beter kunnen. Bovendien zat ze blijkbaar niet op het juiste molspoor, want ze kreeg aan het einde van de derde aflevering de fatale rode duim te zien. Daarmee moet de eerste vrouw van ‘De Mol 2020’ het spel verlaten. Wij stelden haar deze alles omvattende vragen.

Waar is het fout gelopen? Wat heeft je de das omgedaan?

Vanaf de tweede eliminatie heb ik alles op één persoon gezet. Blijkbaar niet de juiste kandidaat.

Had je het rode scherm zien aankomen?

Neen. Dat had ik niet verwacht. Ik had dat fatale scherm wel bij de tweede eliminatie verwacht, omdat ik toen al alles op één persoon had gezet. Ik wist toen ook al dat dat heel riskant was. Omdat ik toen overleefde, dacht ik dat ik op de juiste persoon zat. Niet dus.

Heb je de indruk dat alle kandidaten een mol-spelletje hebben gespeeld?

Zeker. Op bepaalde momenten is iedereen verdacht.

Heb je zelf ook echt gemold?

Niet echt heel actief of bewust. Ik vind het niet zo erg dat Dorien en ik in de derde aflevering het spel wat ophielden in de bibliotheek, maar omdat de opdracht in het bos niet vlot verliep, maakte dat eigenlijk weinig uit.

Wat heb je onderschat?

De mol kruipt onder je huid. Het spel houdt me nog steeds bezig. Nu wordt het ook voor mij superspannend om te zien hoe het verder zal aflopen.

Wat heb je overschat?

Ik dacht dat het allemaal fysieker ging zijn, maar dat viel goed mee.

Hoe emotioneel was het om als derde af te vallen?

Die exit moest toch wel even bezinken. Op het eerste moment besef je dat niet helemaal. De emoties zijn pas achteraf hard binnengekomen. De spijt ook om nog zoveel te moeten missen. Ik had ook het gevoel dat ik mislukt was in mijn opdracht. De overgang was dan ook heel groot. Je leeft dag en nacht samen, alles wordt voor jou geregeld en plots sta je weer helemaal alleen. En dan volgden twee weken quarantaine. Dat was toen nog niet zo ingeburgerd als nu het geval is. Ik ben twee weken ondergedoken in het Franse Wissant. Boeken lezen en schrijven. Daar ben ik afgekickt van de mol.

Wie gaat volgens jou het spel winnen en waarom?

Volgens mij zijn er verschillende kandidaat-winnaars. Ik heb er een drietal in gedachten.

Wie is volgens jou de mol?

Ik ben overtuigd dat ik nu weet wie de mol is. Bij mijn eerste kennismaking, toen we moesten bieden voor de vrijstelling, heeft de mol iets gezegd, iets wat maar één iemand nog eens tegen mij gezegd heeft. Ik hoop zo dat ik het fout heb, want als dat inderdaad klopt, dan ga ik echt kwaad zijn op mezelf. Hoe dom kon ik in dat geval wel zijn? Ik had mogelijk een sleutel in mijn hand en heb hem niet gebruikt.