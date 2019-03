De gemiddelde Netflix-abonnee kijkt twee uur per dag DBJ

13 maart 2019

13 maart 2019

15u33 0 TV

Netflix blijft doorgaans erg karig met informatie over het bedrijf, maar tijdens een interview in Jeruzalem heeft Cindy Holland toch een beetje informatie prijsgegeven. Het hoofd van ‘original content’ vertelde dat de gemiddelde abonnee van Netflix twee uur per dag kijkt. Over andere statistieken bleef het opnieuw erg stil. Ook over Belgische statistieken is niets bekend. Niet hoeveel het er zijn en ook niet hoe lang ze kijken.

Holland wilde wel nog kwijt dat de kijkers dat vooral via hun televisietoestel doen en dus niet via mobiele toestellen zoals een smartphone of tablet. Er werd ook gevraagd naar de positie van Netflix tegenover techgiganten als Facebook en Google, maar Holland wil zich liever niet vergelijken met die twee bedrijven. “We hebben een ander businessmodel, dat veel dichter aanleunt bij kabeltelevisie”, aldus Holland. “Maar dat wil niet zeggen dat er niet veel mogelijkheden zijn voor hen om ons te beconcurreren.”

Ook over het aanbod van Netflix wijdt Holland ietsje verder uit. “Door ‘Narcos’ leerden we dat ook niet-Engelstalige reeksen een internationaal succes kunnen worden. Als ze aanslaan in hun thuisland is het meestal ook een hit in het buitenland”, zegt Holland. Verder was ook ‘Orange Is The New Black’ een eyeopener voor Netflix. “Het succes van die reeks hadden we echt niet voorspeld, we hadden nooit gedacht dat die serie het ook internationaal goed ging doen. Het was destijds een gok die erg goed is uitgedraaid.”