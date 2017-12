De Gelukzoekers: vriendin van Harry De Visscher laat zich hypnotiseren... door haar omstreden ex-lief Rasti Rostelli Redactie

Harry en zijn vriendin Kristel gaan naar de show van hypnotiseur Rasti Rostelli. Ze laat zich door hem hypnotiseren op het podium. Pittig detail: Kristel is het ex-lief van de omstreden man.

