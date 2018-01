De Gelukzoekers: "Spijt dat we geen kinderen hebben" Redactie

18u00 0

Jan Trappeniers en zijn vrouw Daisy Pluym hebben altijd had gewerkt voor hun zaak. Voor kinderen hebben ze nooit de tijd genomen, en daar heeft Jan toch wel spijt van.

rv De Gelukzoekers, aflevering 5.