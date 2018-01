De Gelukzoekers: "Ik heb geleerd om heel geduldig te zijn" Annika openhartig over haar relatie met Salar Azimi Redactie

Annika De Ruijsscher praat openhartig over haar lang relatie met Salar. De twee zijn al 15 jaar samen en hebben in die tijd elkaar natuurlijk door en door leren kennen.

