De Gelukzoekers: "Hier is geen enkele paranormale activiteit waargenomen" Redactie

18u00 0

Peter Van den Berghe en zijn gezin wonen in een kasteel dat gebouwd werd in de de 18de eeuw. Maar de familie wordt niet geplaagd door oude geesten. "Het is een heel vriendelijk huis", zegt Van den Berghe.

De Gelukzoekers gemist? Je kan aflevering 6 hier nog bekijken.

Wil je meer weten over de cast van De Gelukzoekers? Of ben je benieuwd naar de ‘behind the scenes’? Bekijk hier meer exclusieve video’s.

rv