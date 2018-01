De Gelukzoekers: Peter Van den Berghe over de machteloosheid tijdens de ziekte van zijn vader: "Wat kan ik als zoon nu doen tegen een hersentumor?" Redactie

18u00 14

Peter Van de Berghe staat vaak stil bij de dood, vooral omdat het overlijden van zijn vader hem machteloos heeft doen voelen. Daarom omringt hij zich ook met dingen die met historie en de dood te maken hebben.

De Gelukzoekers gemist? Je kan aflevering 6 hier nog bekijken.

Wil je meer weten over de cast van De Gelukzoekers? Of ben je benieuwd naar de ‘behind the scenes’? Bekijk hier meer exclusieve video’s.

rv De Gelukzoekers, aflevering 6.