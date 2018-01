De Gelukzoekers: Met 70 familieleden op reis? Geen probleem voor Salar Azimi Redactie

Salar Azimi heeft de laatste tijd geluk gehad op de beurs. Daarom trakteert hij maar liefst 70 familieden op een vakantie in Turkije. Salar probeert iedereen samen op de foto te krijgen.

