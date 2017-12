De Gelukzoekers: Ilse Beyers laat traantje vallen bij afscheid van haar paard El Señor Redactie

18u00 0

Ilse Beyers verhuist voor een jaar naar Curaçao. Dat betekent natuurlijk ook dat ze moet afscheid nemen van haar familie en haar geliefde dieren. Maar het afscheid van haar paard El Señor valt zwaar.

