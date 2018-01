De Gelukzoekers, aflevering 9 - Een auto cadeau en dansen in Antalya: zo feesten De Gelukzoekers Redactie

30 januari 2018

18u00 13 TV In de negende aflevering van ‘De Gelukzoekers’ krijgt de dochter van Pascal een auto cadeau, laat Peter nieuwe standbeelden plaatsen en viert Salar de verjaardag van zijn ‘prinses’ met een spetterend feest in Antalya.

Wil je meer weten over de cast van De Gelukzoekers? Of ben je benieuwd naar de ‘behind the scenes’? Bekijk hier meer exclusieve video’s.

De Gelukzoekers: elke dinsdag om 18 uur een nieuwe aflevering op HLN.