De Gelukzoekers, aflevering 4: "Ik maak altijd van die keuzes want ik wil een stormachtig leven. En als het zover is, schrik ik van de storm" Redactie

18u00 52 rv De Gelukzoekers, aflevering 4: Ilse Beyers verhuist naar het buitenland en moet afscheid nemen van haar familie en haar geliefde dieren. TV Jan Trappeniers neemt ons mee naar de plek waar hij zijn moeilijkste beslissingen neemt. Ilse Beyers vertrekt voor een jaar naar Curaçao. Ze neemt afscheid van haar moeder en haar geliefde paard. Beyers staat daarbij ook eens stil bij de keuzes die ze maakt. En Harry De Visscher en zijn vriendin Kristel zijn duidelijk nog steeds érg verliefd en praten over hun toekomst samen.

