De gekste theorieën die bewijzen dat Pieter 'De mol' was DBJ

14 mei 2018

17u05 20 TV Priester Pieter (33) uit Assebroek uitte zich gisteren als de saboteur in het vijfde seizoen van 'De Mol'. De meerderheid van het publiek zette hij op het verkeerde been, maar volgens een select groepje volgers waren er aanwijzingen te over om de priester te ontmaskeren.

De eerste aflevering van het seizoen opende met een proef waarbij de kandidaten levend begraven lagen op een Mexicaans kerkhof. "Hoe voor de hand liggend kan het zijn?" vraagt priester Pieter zich in de aflevering van volgende week af. Achteraf gezien, lijkt het allemaal zonneklaar.

1. Het 'gebedje'

Vóór iedere eliminatie spreekt presentator Gilles De Coster de kandidaten op een andere manier toe. In tweede aflevering doet hij dat als volgt:

Als je de eerste letters van elke zin door elkaar haalt, kan je het woord GEBEDJE vormen. Niet toevallig spreekt Pieter die aflevering ook zelf een gebed uit aan tafel.

2. De Mol laat niet met zijn voeten spelen

In aflevering 6 moesten de kandidaten elkaar enkele kwellingen laten doorstaan. Bahador koos ervoor zijn medekandidaten te laten kietelen aan hun voeten. "Enkel met de voeten van De Mol wordt er niet gespeeld", zegt Gilles tijdens zijn presentatie. Op dat moment komen de voeten van De Mol in beeld. Aan zijn schoen kon je zien dat het Pieter was. Alleen hij heeft die sneakers van Nike.

3. 'Follow The Money'

Het is een theorie die al zo lang meedraait als het programma zelf. De premisse is simpel: wie het minste geld binnen brengt, is het meest verdacht. Tijdens de acht afleveringen bracht de West-Vlaamse priester het minste geld binnen, al scheelt het niet veel met het bedrag van Lloyd.

4. De misleider

Een tip kan ook heel eenvoudig zijn en kan ook in woorden vervat zitten. Pieter is een priester en hij leidt dus missen. Een MISLEIDER dus, een mol. In dezelfde trend volgt ook de slogan die het seizoen aankondigde. "Heb je mij geMISt?"

5. The Saint

In de halve finale viel militair Pascale af. Toch won ze in de aflevering een reeks proeven waardoor ze een telefoontje met de Mol kreeg. Wanneer ze het nummer (0474/90.04.24) draaide, kreeg ze een fluittoon te horen. Die leek wel héél erg op het introductiedeuntje van The Saint, de televisiereeks uit de jaren 60. De link met een priester is snel gelegd.

6. De rode duivel

Pieter en de kleur rood zijn één. Het graf van Pieter in aflevering 1 was rood, zijn geitjes waren rood, de verfbom had de kleur rood, zijn masker tijdens het worstelen was rood, de telefoon bij het fluiten had een rode kleur. Wie heeft het rode mollenboekje? Juist ja, Pieter. De rode duivel heeft toegeslagen. In de proef met de geitjes kon hij zich trouwens volop inzetten, want hij wist toch dat hij zijn euro op het eind zou inruilen voor pasvragen.

7. Twee pasvragen en 1.000 euro foetsie

Eén van de meest glorieuze momenten van Pieter als Mol speelde zich af in aflevering drie. Hij bemachtigt een koffertje met een waarde van 3.000 euro en koopt vervolgens twee pasvragen die 1.000 euro uit de groepspot halen. Bovendien wil hij niet dat Jeffrey een koffer neemt van 0 euro, omdat hij weet dat Jeffrey de slechtst scorende kandidaat is en er dus waarschijnlijk na de aflevering zal uitvallen. Pieter kan het niet verhinderen, want Jeffrey vliegt na de aflevering naar huis.

8. Het rijexamen

Een van de proeven waar mol Pieter het minst moeite moest doen om zo veel mogelijk geld uit de groepspot de halen was ongetwijfeld op het circuit. Daarin moest kandidaat Jeffrey al racend rijexamenvragen oplossen terwijl Pieter die tegelijkertijd (op het dak van de rijdende wagen) kon opzoeken in een instructieboekje. Jeffrey, zelf chauffeur, gaf aan de lopende band verkeerde antwoorden. Het enige wat Pieter moest doen was instemmen met de 'geloofwaardige' woorden van Jeffrey.

9. De Mexican Standoff

De kandidaten staan in een halve cirkel, elk met een geldbedrag of pasvragen in de handen. Ze krijgen enkele minuten de tijd om elkaar te vertellen wat ze gekozen hebben. Tijdens een Mexican standoff moeten ze gelijktijdig een schot lossen. Wie geraakt wordt, verliest hetgene waar hij of zij voor gekozen heeft. Als alleen de spelers met pasvragen geschoten worden, komt er 3000 euro in de groepspot. Een kolf naar de hand van de mol, zonder verpinken schiet hij op Baha, die geen pasvragen koos. Resultaat 3000 euro die in rook opgaat.

10. De drive in

Pieter blijft samen met zijn broer het langst zitten in de drive in met filmvragen, tot hij uiteindelijk faalt op de vraag hoe je de naam spelt van Oscarwinnar Matthew McConaughey. 'Coneghy' komt er uiteindelijk in de allesbeslissende vraag naar voren. Met 800 euro uit de pot levert hij sterk mollenwerk, al moest hij er wel een nachtje in de auto voor over hebben.