De geheime zoon van Lars maakt z'n opwachting in ‘Familie’ SDE

04 september 2020

07u34

Bron: VTM 0 TV Vanavond maakt een nieuw personage z'n opwachting in ‘Familie’. Raven, gespeeld door Aaron Blommaert (17), is de geheime zoon van Lars (Kürt Rogiers). Z'n verschijning maakt dus heel wat emoties los.



Het zijn geen makkelijke tijden voor Lars De Wulf (Kürt Rogiers) in ‘Familie’. Niet alleen hangt zijn verhuis met Véronique (Sandrine André) en Cédric (Yanni Bourguignon) naar Singapore aan een zijden draadje, zijn ex Kathleen (Ann Van den Broeck) verloor deze week de strijd tegen kanker en maakte bekend dat ze samen met Lars een zoon heeft. Een zoon van 17 die Raven heet. Op vrijdag 4 september komt Lars voor het eerst oog in oog te staan met de zoon die hij nooit heeft gekend.

De rol wordt vertolkt door Aaron Blommaert, die zo zijn intrede in ‘Familie’ maakt. Aaron is bekend als zanger in de band BOBBY en speelde eerder al mee in de reeks ‘4eVeR’. “Lars mag dan wel de vader zijn van Raven, die is niet van plan om dat zomaar te aanvaarden”, blikt acteur Aaron Blommaert vooruit. “Het wordt nog een bijzonder hobbelig parcours. Raven heeft een totaal ander karakter dan zijn vader en daar wringt het schoentje. Hij is wat de vreemde eend in de bijt, mysterieus en introvert. Heel interessant om te spelen, want ik zelf ben ik heel expressief. De toenadering tussen Lars en Raven zal de komende weken nog heel wat stof doen opwaaien in Familie en daar kan ik natuurlijk alleen maar blij mee zijn.”

‘Familie', op vrijdag 4 september om 20.00 bij VTM