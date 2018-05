De geheime relatie van Mike tijdens 'Blind Getrouwd': "Plotseling liet hij me als een baksteen vallen" Frederik Velghe

15 mei 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Heel Vlaanderen leefde met hem mee. Mike (39), die in ‘Blind Getrouwd’ brutaal aan de kant werd geschoven door Marjolein. Maar die slachtofferrol past helemaal niet bij hem, zo meent de 23-jarige Joni V. uit Rotselaar. Nog tijdens het programma hadden zij een stomende romance, die Mike op een pijnlijke manier verbrak. Nu hij een nieuwe liefde heeft, kan en wíl Joni niet langer zwijgen over hun geheime relatie. In Dag Allemaal doet ze haar verhaal.

De huwelijksbreuk van Mike en Marjolein. Het past absoluut in het rijtje van meest onverwachte wendingen in een realityprogramma. Hun huwelijk kende een verbazend felle start, maar nog tijdens de huwelijksreis maakte de prille verliefdheid plaats voor een koude oorlog tussen het pasgehuwde koppel. En iedereen duidde Marjolein als grote schuldige aan, want zij was het die bruusk met de voet op de rem ging staan. Terwijl Mike maar z’n best bleef doen om er iets van te maken en met tranen in de ogen terugkeek naar z’n huwelijksfoto’s, toen alles er nog rooskleurig uitzag en hij droomde van een toekomst met zijn Marjolein.

Die tristesse mag nu in twijfel getrokken worden. Niemand die het wist: Mike had op dat eigenste moment al een nieuwe relatie. Met een 23-jarig meisje dat via Facebook contact met hem had gezocht.

Verraden

Joni V. uit Rotselaar werd de hemel beloofd door Mike, ze heeft de berichtjes bewaard die dat bewijzen. Hun passionele nachten samen, Joni dacht dat ze het begin konden zijn van iets moois. Maar dan veranderde er iets. Mike verbrak alle contact. En nu wil hij haar zwijgplicht opleggen over hun passionele affaire, alsof die er nooit is geweest. 

"Maar die gunst verdient hij niet", aldus een emotionele Joni. "Ik was stapelverliefd op Mike. Tot ik na enkele afspraakjes niets meer van hem hoorde. Hij moest de breuk met Marjolein nog verwerken, was de uitleg... En nu toont hij op z’n Instagram een innige foto van zichzelf met een andere vrouw, die Hannah. Ik voel me verraden."

Omdat jij geloofde dat er een toekomst was voor jou en Mike?

