De gasten van Cath Luyten hebben grote en kleine dromen in 'Vandaag over een jaar'

04 december 2019

00u00 0 TV In 'Vandaag over een jaar' ontmoet Cath Luyten mensen die in één jaar tijd een bijzonder doel willen realiseren. Dat leverde vorig jaar een aantal aangrijpende televisiemomenten op, en dat is in seizoen twee niet anders.

Joke en Danny zijn ziek en hebben een bucketlist

Het verhaal van Danny (42) en Joke (27) grenst aan het onwaarschijnlijke. Danny en zijn petekind kregen in hetzelfde jaar de snoeiharde diagnose van ongeneeslijke kanker te verwerken. Een moment waarop je wereld instort, maar Danny en Joke laten zich niet ontmoedigen. Na de diagnose gaf Danny haar prompt een bucketlist cadeau, een lijst met leuke dingen die ze samen willen afwerken. Bij Cath komen ze vertellen wat ze het afgelopen jaar allemaal klaarspeelden.

Peter wil leren lezen en schrijven

Ook het verhaal van Peter (53) is opmerkelijk. Hij leerde nooit lezen of schrijven en geraakte na een arbeidsongeval in een sociaal isolement. Het leven is eenzaam als je geen tekstberichten kan schrijven of sturen, en geen rijbewijs kunt halen of borden op het openbaar vervoer kan lezen. "Het was prachtig om te zien hoe de wereld zich nadien voor hem opende", aldus Cath. "Opeens kon hij in de slagerij lezen welk soort slaatjes je er kan bestellen."

Vader Waes wil naar Compostella stappen

In dit tweede seizoen doet ook een bekend gezicht mee - of toch de vader van een bekend gezicht. Wim Waes, vader van Tom, is vastberaden om te voet naar Santiago de Compostella te wandelen. Tom vindt dat alvast een geweldig idee en besluit een paar dagen mee te wandelen met zijn 79-jarige voorbeeld.

Godelieve wil uit een vliegtuig springen

Een gezegende leeftijd heeft Wim Waes, maar Godelieve uit Ieper spant de kroon. 103 is ze, maar de kranige dame heeft nog één droom: uit een vliegtuig springen. "Wat kan er misgaan? Ik kan hier toch ook doodvallen?", zegt een ontspannen Godelieve net voor haar sprong.

'Vandaag over een jaar' is vanaf 19 december te zien op Eén.