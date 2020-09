De finalisten zijn bekend: deze talenten stoten door in ‘The Voice Kids’ TDS

04 september 2020

22u30

Bron: VTM 1 TV Vrijdagavond was het eindelijk zover: ‘The Voice Kids’ is terug van weggeweest. Er werd in de halve finale gestreden voor de acht tickets naar de grote finale van volgende week. Niet alleen de kandidaten hadden zenuwen, ook bij de coaches sloeg de stress toe. Hen wachtte dan ook de zware taak om de laatste keer te knippen in hun teams, maar met welke kandidaten trekken Laura, Sean, Gers en K3 nu naar de grote finale?

In een ijzersterke halve finale van ‘The Voice Kids’ hebben acht talenten zich vrijdagavond een plekje naar de grote finale weten te zingen. Coaches Laura Tesoro, Gers Pardoel, Sean Dhondt en K3 moesten van hun hart een steen maken en hun teams met de helft uitdunnen. Twee topfinalisten per team stoten door naar de ultieme finale van vrijdag 11 september. Eén van hen wordt op vrijdag 11 september de grote winnaar van ‘The Voice Kids 2020'. Deze acht finalisten gaan in de grote finale de strijd aan met elkaar:

#Team Laura: Justin en Veronika

Veronika is 14 jaar oud en komt uit Kessel-Lo. Ze deed auditie op ‘I Put A Spell On You’ van Annie Lennox en zong in de halve finale ‘7 Rings’ van Ariana Grande.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Justin is tevens 14 jaar oud en komt uit Linter. Zijn auditie op ‘Lovely’ van Billie Eilish ging met meer dan 25 miljoen views viraal op YouTube. In de halve finale koos hij voor ‘Fades Away’ van Avicii.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

#Team Gers: Max en Sofia

Max is 12 en woont in Edegem. Hij maakte indruk met zijn auditie op ‘Shallow’ van Lady Gaga en Bradley Cooper. Hij herhaalde zijn succes in de halve finale: ‘Scars To Your Beautiful’ van Alessia Cara bracht hem een plek in de grote finale op.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sofia is 13 jaar oud, ze woont in Lot. Ze deed auditie op ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen. Tijdens de halve finale waagde ze haar kans met ‘I Need A Doctor’ van Dr. Dre ft. Eminem, Skylar Grey.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

#Team Sean: Tiany en Gala

Tiany woont in Overijse en is 14 jaar oud. Tijdens haar auditie verbaasde ze iedereen met haar cover van ‘Creep’ van Radiohead. Tijdens de halve finale koos Tiany voor ‘Writings On The Wall’ van Sam Smith.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De 15-jarige Gala is afkomstig uit Grimbergen. Ze wist tijdens de audities door te stoten met ‘Don’t Know Why’ van Norah Jones en deed dat nu opnieuw met ‘Stop This Flame’ van Celeste.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

#Team K3: Mette-Marie en Romina

De 14-jarige Mette-Marie uit Averbode deed auditie op ‘California Dreamin’’ van Sia. Ook tijdens de halve finale wist ze iedereen omver te blazen: dit keer ging Mette-Marie voor ‘Crazy’ van Gnarls Barkley.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Romina is 13 jaar oud en ze woont in Kinrooi. Tijdens de audities veroverde ze met ‘Samson’ van Regina Spektor een plekje in #TeamK3. Voor de halve finale zong ze uit volle borst ‘The One That Got Away’ van Katy Perry.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

LEES OOK:

‘The Voice Kids’ ziet er anders uit door coronamaatregelen, vooral voor K3: “Gebrek aan contact viel echt heel zwaar”

Halve finalisten ‘The Voice Kids’ nemen clip op in Disneyland Paris (toen er van corona nog geen sprake was)