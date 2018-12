De finalisten van het zestiende seizoen van ‘De Slimste Mens’ zijn bekend: wie volgt Xavier Taveirne op? Mark Coenegracht

20 december 2018

06u20 0 TV Twee jonge vrouwen, VTM-nieuwsanker Julie Colpaert en StuBru-stem Michèle Cuvelier, én ouderdomsdeken en MNM-stem Peter Van de Veire maken donderdagavond uit wie van hen de opvolger wordt van Xavier Taveirne als ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Acteur Boris Van Severen bleek geen partij voor het straffe duo Van de Veire-Cuvelier.

Met twee vrouwen en één man krijgt de finale van ‘De Slimste Mens 2018’ precies dezelfde krachtsverhouding als vorig jaar. Toen namen VRT-nieuwsanker Goedele Wachters en auteur Dalilla Hermans het op tegen VRT-presentator Xavier Taveirne. Die laatste won met gemak van de twee dames. Herhaalt dat scenario zich dit jaar of wordt het met Cuvelier of Colpaert voor het eerst sinds 2010 nog eens een vrouw als winnaar? De voorbije vijftien seizoenen konden enkel Linda De Win (54 jaar, toen ze won) en Annelies Rutten (36 jaar in 2008) voor die stunt zorgen.

Ogenschijnlijk moet Michèle Cuvelier het straks met de vingers in de neus halen. Zij is de eerste kandidate in de geschiedenis van ‘De Slimste Mens’ die alle finale-afleveringen overleefde, die de allerhoogste score ooit haalde met 598 seconden en ook nog eens een drie keer scoorde in de top 5 met die 598 seconden en met eindscores 558 en 549 seconden. Helaas telt voor Cuvelier geen enkele statistiek. Alle tellers staan vanavond simpel op nul. Wie in het reguliere spel als derde eindigt, ligt uit het spel. In de finale gaan de twee beste spelers voor de overwinning. De kandidaat die zijn tegenstander als eerste op nul krijgt, is de nieuwe Slimste Mens.

In de ‘halve finale’ was acteur Boris Van Severen geen partij voor het bulldozer-duo Covelier-Van de Veire. Dat gaf Boris ook grif toe. Niet opgewarmd, niet gerodeerd, niet quizminded genoeg. De acteur speelde aanvankelijk wel goed mee, maar hinkte achter de feiten aan toen het ernstig werd. Hij verloor vooral in de vaak alles beslissende filmpjesronde elke kans op overleven.

Tot slot nog een wistjedatje. Peter Van de Veire vertelde dat hij een trekbeen heeft. Dat bestaat dus echt. Het wordt ook wel rusteloos been of restless leg genoemd. Komt veel voor in de slaap.

Einde aan de mannenheerschappij

Het duo Colpaert-Cuvelier wil een einde maken aan de mannenheerschappij in ‘De Slimste Mens’. Maar da’s een aartsmoeilijke opdracht. Ook vorig jaar smeedden Dalilla Hermans en Goedele Wachters een verbond om Xavier Taveirne niet te laten winnen. Tevergeefs. Hij won, al bij al met sprekend gemak.

Ook eerder beten dames hun tanden stuk op de finale. Sinds 2010, toen VRT-journaliste Linda De Win (toen 53 jaar en daarmee nog steeds de oudste Slimste Mens) hoofdredacteur Peter Vandermeersch aftroefde, blijft het wachten op een vrouwelijke winnaar. Olga Leyers, in 2016 net 19 jaar en dé grote favoriet voor de overwinning, was heel dichtbij, maar zij werd overmand door stress. Eva De Roo probeerde het dan maar in haar plaats. Toch bleek Gilles Van Bouwel in het finalespel te sterk. Een jaar eerder wilde Danira Boukhriss Terkessidis ook zo graag winnen, door eerst haar buddy Kobe Ilsen naar de derde plaats te verwijzen. Maar ook zij geraakte niet voorbij oerman Tom Waes.

De statistieken

Volgens de statistieken wordt vanavond een man van 36,5 jaar, journalist of presentator, de opvolger van Xavier Taveirne. Het ideale profiel zit evenwel niet op één van de drie stoelen. Peter Van de Veire (46) is haast tien jaar te oud, maar voldoet voor het overige wel aan de criteria. Julie Colpaert (38) is nipt te oud, wél journaliste en presentatrice. Maar als vrouw maakt ze slechts 13,3% kans om te winnen. Michèle Cuvelier (26) is statistisch gezien geen match. Ze is én veel te jong én een vrouw. Maar wel een presentatrice, die wil winnen.

De leukste quotes

Erik Van Looy: ‘Een tand verloren tijdens het eten van een shoarma. Vanmorgen naar de tandarts geweest. Spoedbehandeling. En een vervanging ingestoken’. Waarop Jan-Jaap: ‘En lag er vanmorgen ook een euro onder je kussen van de tandenfee?’

Jan Jaap: ‘Het is de halve finale. Een Belg gaat verliezen’ (Jan-Jaap wist toen nog niet dat de Belgen de Nederlanders in de WK-finale hockey in de pan zouden hakken).

Jan Jaap (na slechte zwemtip van Erik): ‘Ik weet niet wat jij aan het doen was, maar zo halen ze je uit het zwembad’.

Jan Jaap (over slapeloze nachten door kinderen): ‘En maar zingen. Ik ging dat zo agressief doen dat Kortjakje mij uiteindelijk heeft gebeld om te zeggen dat hij toch niet zo ziek was’.

Barbara Sarafian (over BIR, Broek In Reet): ‘Voor vrouwen is dat BIS, Broek In Spleet. Da’s de reden waarom ik niet naar concerten ga. Daar roepen ze bis, bis, bis…’.

Barbara (of ze graag cappuccino drinkt): ‘Natuurlijk. Wat moet je er anders mee doen?’

Erik: ‘Ik zou graag een arend zijn’. Waarop Barbara: ‘Maar ge voelt u meer een uil’.

Kantelmomenten

Na een gelijklopende ‘3-6-9’ ronde, houdt Boris Van Severen stand. Sterker hij komt even aan de leiding. Na de ‘Puzzel’ staan de drie kandidaten op amper drie seconden van elkaar in de tussenstand.

Michèle en Peter scoren fors in de fotoronde, waar Boris het volledig laat afweten. Het wordt helemaal een ramp in de filmpjesronde als hij niks weet over de moord van Saoedische journalist in Turkije. Michèle heeft goed gestudeerd en kaapt 140 seconden weg.

Kers op de taart dan met Peter en Michèle die elk een perfecte filmfragment afwerken. Het levert Michèle voor de derde keer een top vijf in de beste scores aller tijden.

Met een achterstand van 180 seconden heeft Boris geen kans in de finale. Hij verzint maar acht goede vragen op vijf vragen en wordt naar huis gespeeld door Peter die nog 250 seconden bonus heeft.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Michèle Cuvelier 549 sec.

2. Peter Van de Veire 421 sec.

3. Boris Van Severen 241 sec.

De finalisten

Michèle Cuvelier en Peter Van de Veire gaan naar de finale en spelen daar tegen VTM-journaliste Julie Colpaert, de beste speler van dit seizoen.