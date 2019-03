De favoriete tv-programma’s van Lenny uit ‘Blind Getrouwd’: “Ik ben te gevoelig voor ‘Temptation’” Dennis Guilliams

17 maart 2019

08u40 0 TV We zien hem in ‘Blind Getrouwd’ iedere maandag werken aan zijn relatie met Jolien, maar zelf kijkt Lenny Janssens (37) ook heel wat tv. Wij peilden even naar zijn favoriete programma’s en zijn kijkgedrag in het algemeen.

“Ik ga met plezier stappen, maar ben ook graag thuis. De club sluiten hoeft niet voor mij. Ik geniet er minstens even hard van om onder een dekentje ‘bij te praten’ met mijn sofa. Een van mijn favoriete zenders is dan Discovery Channel. ‘Salvage Hunters’, over bijzondere objecten uit vervlogen tijden, is altijd fascinerend. Dieren-programma’s vervelen ook nooit. Zelf heb ik een kat en zes kippen. Al is met drie hanen en drie hennen het mannelijke geslacht een beetje oververtegenwoordigd.”

“Een serie als ‘Peaky Blinders’ verslind ik”

“Ik durf soms tot drie, vier uur ‘s morgens series te bingewatchen. ‘La casa de papel’ vind ik een aanrader, net als ‘Peaky Blinders’. De kenmerkende kleding van die historische BBC-reeks was zelfs de dresscode op mijn huwelijksfeest. Ook de Amerikaanse advocatenreeks ‘Suits’, met prins Harry’s vrouw Meghan Markle, vind ik de max.”

“Alcohol om los te komen”

“Ik ben een snoeper, maar sport net te weinig om dat ongestraft te doen. Sowieso eet ik onregelmatig. Zo kan ik om 22 uur ‘s avonds nog een spaghetti maken en opeten voor tv. Ja, ik ben gezegend met een sterke maag. Alcohol drink ik nooit als ik alleen ben. In gezelschap kan ik wél genieten van een fles wijn. Bij mensen die ik niet goed ken, kan ik introvert zijn, en een glas alcohol kan dan fungeren als babbelwater. Ik moet weten wat voor vlees ik in de kuip heb voor ik mezelf blootgeef.”

“Fan van Meus én boter”

“Als hobbykok smul ik van ‘Dagelijkse Kost’. Jeroen Meus is niet vies van boter en room, en ik ook niet! Ik hou van gepimpte boerenkost en experimenteer graag met grillen. Soms steek ik voor mij alleen de barbecue aan.”

“Voetbal? Niet meer trainen maar kíjken”

“Ik heb vier jaar avondschool gevolgd om mijn UEFA-A diploma als voetbaltrainer te behalen, en heb dat ook een hele tijd gedaan. Intussen heb ik mijn ontslag ingediend bij mijn voetbalclub én mijn frituur verkocht, dus heb ik veel tijd om tv te kijken. Toch hoef ik niet elke wedstrijd van de Champions League te zien. Mijn vrouw Jolien is niet gek op voetbal. Samen voor de buis kijk ik net zo graag een film.”

“Te gevoelig voor ‘Temptation’”

“Ik hou niet van televisieprogramma’s waarin er met de gevoelens van de kandidaten gespeeld worden. Als iemand verdrietig is, moet ik als kijker al snel meehuilen. Om dezelfde reden hou ik niet van waargebeurde verhalen. Het raakt me te veel om anderen pijn te zien hebben.”

KIJKT HOEVEEL?

“Twintig uur per week”

AANTAL TV’S THUIS?

“Ik heb in elke kamer kabel, maar voorlopig alleen een tv in de woonkamer”

HOE EN WAAR?

“Languit in de zetel. Tv staat voor mij synoniem voor relaxen”

MET WIE?

“Doordat Jolien vertegenwoordigster is, heeft ze een ander ritme dan ik. Meestal kijk ik dus alleen, tot een kot in de nacht”

ZAPT WEG VAN...

“Soaps”

MIJN TV-TIP

“Ik kijk liever naar ‘Blind Date’ dan mezelf bezig te zien in ‘Blind Getrouwd’.” (lacht)

‘Blind Date’, woensdag om 21.40 uur op VTM.